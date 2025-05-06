"الديمقراطية" تدين العدوان الغاشم على اليمن وتحذر: نتنياهو يجعل من منطقتنا ملعباً يعبث فيه بدماء شعوبنا ومصالحها

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب اليمني الشقيق، والذي شاركت فيه 30 مقاتلة إسرائيلية بدعم وإسناد أميركي، ألقت خلاله على أبناء اليمن الشقيق، والبنية التحتية للبلاد أكثر من 40 قذيفة شديدة التدمير، بذريعة الرد على الصاروخ الذي أصاب مطار اللد (المسمى بن غوريون).

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه: إن ما قام به نتنياهو وتحالفه الفاشي من عدوان واسع على اليمن الشقيق، يؤكد مرة أخرى أن الفاشية الإسرائيلية المتنامية تحت مرأى ومسمع العالم كله، يحاول أن يجعل من منطقتنا ملعباً يعبث فيه نتنياهو عبر مشاريعه الإستعمارية، بدماء شعوبنا ومصالحها، غير عابئ بالقوانين الدولية، تحميه الولايات المتحدة، وتوفر له في الميدان كل وسائل العدوان والتخريب، وفي المحافل الدولية الغطاء السياسي المطلوب.

وأكدت الجبهة الديمقراطية: أن دول المنطقة دون إستثناء، تقف أمام خطر فاشي يتنامى في إسرائيل لا يهدد فلسطين ولبنان وسوريا فقط، بل إمتد إلى اليمن، ويلوح في الوقت نفسه بإحتمال عدوان آخر على إيران، دون أن يسقط تركيا من حسابه، خاصة في ظل موقفها الإيجابي من الأوضاع الجديدة في سوريا والقضية الفلسطينية.

ودعت الجبهة الديمقراطية عواصم المنطقة من أنقرة إلى طهران، ومن القاهرة حتى الرياض، ومن دمشق حتى بغداد، إلى التلاقي في مواجهة الإستراتيجية الفاشية الإسرائيلية قبل فوات الأوان، وقبل أن تذهب إسرائيل إلى إرتكاب المزيد من الحماقات الدموية، على حساب شعوبنا ومصالحها وسيادتها على بلادها.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية أن صمود شعب اليمن وجيشه الباسل، بقيادة جماعة أنصار الله، لن تضعفه أبداً هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية، ولن تثنيه عن دوره في إسناد شعبنا في قطاع غزة، وأن صنعاء تملك من القوة ما يمكنها من أن ترد على العدوان بقوة، وأن ترد الصاع صاعين، بما يؤكد للفاشية الإسرائيلية أن لا أمن ولا إستقرار في إسرائيل وفي المنطقة إلا بالإستحقاق الوطني الفلسطيني: الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة، وحق العودة للاجئين