الأونروا: مئات الآلاف من فلسطينيي غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة

وطن: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، الثلاثاء، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها في القطاع بإغلاقها للمعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، في بيان، إن "مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة".

وأوضح أن أكثر من "66 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية خطير" جراء سياسة التجويع الإسرائيلية.

وأكد أبو حسنة أن الوكالة الأممية "لن تكون جزءا من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة"، مشددا على أن الخطة "لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدةط.