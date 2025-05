م. شوكت الراميني يكتب لوطن: زيارة ترامب للخليج... لحساب المنطقة أم من حسابها

في ظل نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، منتصف شهر مايو الجاري، وما قد تحمله هذه الزيارة من تحولات فارقة، يبرز سؤال استراتيجي افتراضي في ذهن المواطن العربي المكلوم: كيف يمكن لدول الخليج، وفي مقدمتها الرياض، أن تستثمر هذه الزيارة لفرض مقاربة جديدة على ترامب تجاه قضايا الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية، التي تمثل الاختبار الأخلاقي والسياسي الأكبر لدول الخليج وللعالم، في زمن يُعاد فيه تشكيل النظام العالمي؟

يظهر دونالد ترامب الزائر كرجل لا يؤمن بالحلفاء، بل بالعوائد، ولا يثق بالمؤسسات، بل بالصفقات. فالعالم بالنسبة له سوق مفتوح، يدفع فيه من يريد البقاء. ومن هنا، فإن فهم فلسفة الرجل يُعد أحد مفاتيح وأدوات الحوار والمفاوضات المفترضة.

ترامب كما كتب نفسه

ألّف دونالد ترامب ما يقارب 17 كتابًا تعكس رؤيته في مجالات الاقتصاد، والتفاوض، والنجاح الشخصي، والسياسة. كتب بعضها منفردًا، وأحيانًا أخرى بالتشارك مع "كتّاب أشباح"، وشارك في تأليف بعضها الآخر مع كتّاب متخصصين معروفين. وتُظهر هذه المؤلفات اهتمام ترامب بمجالات المال والأعمال، وتُبرز شخصيته كرجل أعمال لا يفصل بين ممارساته التجارية وتصوراته للقيادة والسياسة، وهي الفكرة التي باتت لاحقًا جزءًا من خطابه الجماهيري وبرنامجه الانتخابي.

فإذا أردنا فهم ترامب السياسي، علينا قراءة ترامب الكاتب؛ فالرجل الذي صاغ قواعد التفاوض في The Art of the Deal، وسرد أزماته في The Art of the Comeback، هو نفسه الذي صاغ سياساته كرئيس يتعامل مع العالم كأنه مائدة مفاوضات، ومع الخصوم كأنهم شركاء تجاريون يجب كسرهم نفسيًا قبل الجلوس معهم.

فلم يكن دونالد ترامب طارئًا على السياسة، بقدر ما كانت السياسة طارئة على منطقه. فمنذ أن قدّم نفسه في كتاب فن الصفقة عام 1987، أسّس لرؤية ترى الدولة – أي دولة – شركةً يجب أن تديرها إدارة رابحة، وأي خسارة، ولو رمزية، تعني فشلًا لا يُغتفر. وهذا الفكر الاقتصادي-السياسي الذي بناه عبر كتبه، يمتد إلى كل قراراته الرئاسية.

فكتاب ترامب أمريكا أولًا ليس مجرد شعار، بل عقيدة مؤسَّسة على قناعة أن العالم يأخذ من أمريكا أكثر مما يعطيها. وهنا تتبدد الفروقات بين الحلفاء والخصوم. وترامب ردد دومًا في كتبه – من أمريكا المعوَّقة إلى الوقت للصلابة – عبارة: "لسنا بنك العالم".

الخليج في عقل ترامب: السوق لا التحالف

فمنطقة الخليج، بالنسبة لترامب، ليست سوى سوق استثماري ضخم يمكن حلبه سياسيًا واقتصاديًا. فدول الخليج ليست شريكًا، بل "زبونًا" يجب أن يدفع المال مقابل الحماية. ولم يُخفِ ذلك؛ فقد تفاخر في رئاسته الأولى بأنه أخذ من السعودية "450 مليار دولار" فور دخوله البيت الأبيض.

ففي كتبه، لا تجد أي موضع يُفرد للحديث عن "تحالفات استراتيجية" مع دول عربية، بل حديثًا دائمًا عن "صفقات مربحة". فدول الخليج – كما يرى – يجب أن تُطبّع، وتدفع، وتُحيّد القضية الفلسطينية، مقابل رضا أمريكي لا ضمانات فيه. ويربط ترامب دائمًا بين أمن إسرائيل وتطويع العرب: إنه منطق "المزاد السياسي"، حيث من يدفع أكثر، يربح التأييد الأمريكي. وهذا النهج – الذي قد يبدو للبعض براغماتيًا – هو في جوهره استعلاء أمريكي يرى في شعوب المنطقة أدوات تفاوض لا أكثر.

فترامب لم يتحدث عن الدول العربية إلا من باب "الإرهاب" أو "النفط"، فالقيم غائبة، والمصلحة حاضرة بشراسة. وكان مشروع "صفقة القرن" كمثال، تتويجًا لرؤية ترامب للمنطقة؛ إذ لا يرى في فلسطين قضية تحرر، بل مشروعًا عقاريًا فاشلًا يجب إعادة هيكلته: الأرض تُقسّم، واللاجئون يُشطبون، والقدس تُمنح، والمال يُقدَّم مقابل الصمت.

أما دعمه لسياسات التطبيع العربية، فليس نابعًا من فهم عميق للمنطقة، بل من قناعة بأن الهيمنة الأمريكية يجب أن تُترجم إلى عوائد مالية، لا إلى التزامات عسكرية مجانية.

ترامب، في كتبه، يؤمن بشيء واحد: لا أحد يحترم الضعفاء. فإسرائيل، في نظره، "نموذج الدولة الرابحة"، لأنها – حسب منطقه – تأخذ ولا تعطي، وتعرف كيف تُفاوض وتبتز وتكسب. وهكذا تتحول السياسة الخارجية إلى لعبة نفوذ: من يدفع أكثر، من يهدد أكثر، من يصرخ أعلى... هو من يُحترم.

ماذا يريد ترامب من المنطقة؟

اعتمدت الدبلوماسية الأمريكية، منذ فترة، على تفويض بعض السياسات الخارجية والأمنية إلى الشركاء الأكثر موثوقية في دول الخليج، وعلى رأسها الدول المحورية المراد زيارتها، ولأسباب متنوعة. إذ تلعب تلك الدول دورًا مهمًا بصفتها محاورين، ووسطاء، ومسهّلين، ومنفّذين، وقوى إقليمية ذات ثروات طائلة تستثمر بكثافة في الاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع أن تشكّل زيارة الرئيس الأمريكي لها دفعة قوية لمركزية دول الخليج العربية عمومًا، كقوى إقليمية ناشئة.

فعلى الصعيد الاقتصادي والعلاقات التجارية الدولية، سيسعى ترامب لتحقيق إنجازات كبيرة، ليس أقلّها جذب استثمارات ضخمة من المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وضخّها في الاقتصاد الأمريكي، من خلال تثبيت الوعود المبدئية المقطوعة في هذا المجال والعمل على توسيعها. كما يأمل في خفض أسعار النفط، لا سيّما بالنظر إلى تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، وسيعمل كذلك على محاولة كبح العلاقة المتنامية بين تلك الدول والصين، مستفيدًا من كون الولايات المتحدة الضامن الأمني الرئيسي لتلك الدول.

أما على الصعيد السياسي، فستحتل سلسلة من القضايا أهمية بالغة في الحوار بين ترامب والدول الخليجية المعنية، تبعًا لوزن الملفات وطبيعة دور كل دولة. ومن أبرز هذه الملفات: حرب أوكرانيا، والدبلوماسية مع روسيا، والملف الإيراني، واليمني، والسوري، واللبناني، وحرب غزة، والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، إلى جانب الأزمة السودانية.

غير أن شعوب المنطقة تحمل شكوكًا كبيرة حيال طبيعة هذا الحوار المرتقب: فهل سيكون من موقع الحفاظ على مصالح المنطقة العميقة وحمايتها ولحسابها؟ أم من موقع إدارتها بالتشارك مع الولايات المتحدة وعلى حسابها؟

ما الذي يجب استيعابه؟

من منطلق تفاؤلي حول طبيعة الحوار، لا يُخفي الرجل افتتانه بالقوة، ويُقدّر الشركاء الأقوياء القادرين على التأثير، ويثمّن من يخاطبه بمنطق المصالح لا العواطف. فهو يتعامل مع السياسة بوصفها امتدادًا لفنون التفاوض العقاري والتجاري، حيث يحرص على تحقيق مكاسب واضحة يمكن تسويقها كنجاحات. لكنه في المقابل مستعد لتقديم تنازلات، حين يشعر بأن الطرف الآخر يمتلك أوراقًا تفاوضية حقيقية.

وداخل براغماتيته الصارمة، تكمن فرصة للعالم العربي. فأي ضغط عربي لإعادة تعريف مفهوم "السلام العادل" يجب أن يعتمد على عناصر القوة: النفوذ الاقتصادي، والاستثمارات، والتأثير على سوق الطاقة، والقدرة على تشكيل تكتل إقليمي موحد. فلا جدوى من مخاطبة ترامب بلغة المظلومية، بل بلغة الأرقام والمصالح، وبهيبة تفاوضية، وبإقناعه بالصورة التاريخية التي يمكن لشخص مثله تحقيقها في حال تبنّيه مقاربة مقبولة لحلّ مشكلة الشرق الأوسط.

ومن هنا، لا بد أن تستند الاستراتيجية الخليجية إلى مزيج من الواقعية والدهاء السياسي، والاستثمار في مجموعة من القضايا الاستراتيجية. فالتلويح بتنويع الشراكات الاستراتيجية، مثل تقارب خليجي أكبر مع الصين أو روسيا، أو حتى تعميق التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، ينطلق من إدراك حقيقة أن من بنى حملته على شعار "أمريكا أولًا"، يدرك جيدًا خطورة خسارة أسواق استراتيجية أو تقلص نفوذ بلاده لصالح خصومها الجيوسياسيين.

كذلك، من الضروري أن يستخدم القادة العرب ورقة الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الأمريكي، وتحويلها إلى أدوات تفاوض تُربط بشكل مباشر بمواقف سياسية، وعلى رأسها وقف الحرب في قطاع غزة، وتقديم حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على وقف الاستيطان والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. ولا بد من التأكيد على رفض تحويل الصراع إلى مشاريع تجارية وعقارية، مع أهمية إبراز الاستقرار الإقليمي كضرورة أمنية أمريكية، والعمل على مغادرة المقاربة العسكرية الإسرائيلية المنفلتة، التي ستقود إلى انفجارات إقليمية غير محسوبة ولا يمكن السيطرة عليها، مما ينعكس مباشرة على المصالح الأمريكية الأمنية والعسكرية في الخليج.

كما لا بد من العمل على إعادة تعريف القضية الفلسطينية في ذهن ترامب، باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وسببًا رئيسيًا لانعدام الاستقرار في المنطقة. وعلى القادة الخليجيين تقديم رؤية متكاملة، قابلة للتسويق في الإعلام الأمريكي، من شأنها أن تدفع ترامب لتبنّي طرحٍ لحلٍّ بمضمون سياسي حقيقي، لا أن يُنظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها عبئًا على الاستقرار يجب التخلص منه، بل باعتبار حلّها العادل مدخلًا حقيقيًا للسلام، والرفاه المشترك، والتكامل الإقليمي.

فالسؤال الذي يبقى معلقًا: هل هم فاعلون؟