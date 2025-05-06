إبداع المعلم ينفذ ورشة توعوية للأهالي في غزة لتسليط الضوء على أهمية التعليم ودور المجتمع في ظل الطوارئ

وطن: في إطار فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم 2025، وتحت شعار "حماية التعليم في حالات الطوارئ"، نظمت جمعية مركز إبداع المعلم بالتعاون مع الائتلاف التربوي الفلسطينيورشة توعوية استهدفت أولياء الأمور في قطاع غزة، بهدف تعزيز وعيهم بأهمية التعليم ودورهم المحوري في دعمه، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها القطاع نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

ناقشت الورشة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، خصوصاً الأثر البالغ الذي خلّفته حملة الاحتلال الأخيرة على خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لا سيما في قطاع التعليم. وأكد المتحدثون أن مسؤولية حماية التعليم تقع على عاتق المجتمع ككل، بما في ذلك الأسر والمؤسسات المحلية والدولية.

وأشاد الحضور بجهود جمعية مركز إبداع المعلم واهتمامها المتواصل بمواصلة المسيرة التعليمية، رغم الظروف الصعبة والحروب المتكررة التي يعاني منها القطاع. وأكد المشاركون أن مثل هذه المبادرات تساهم بشكل فعّال في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وبناء جيل مثقف وواعٍ قادر على مواجهة التحديات والتطلع إلى مستقبل أفضل.

من جانبهم، عبّر ممثلو الجمعية والائتلاف التربوي عن التزامهم الثابت بمواصلة العمل لحماية حق الأطفال في التعليم، وتعزيز شراكة الأهالي في بناء بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

تأتي هذه الورشة في وقت حرج يشهد فيه قطاع غزة تدهوراً في البنية التحتية التعليمية، ونقصاً حاداً في الموارد، ما يستوجب مضاعفة الجهود لحماية هذا الحق الإنساني الأساسي وضمان استمراريته رغم كافة التحديات.