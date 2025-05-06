الاحتلال يعتقل المحرر وائل الجاغوب من نابلس

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر وائل جاغوب من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل المحرر وائل الجاغوب، بعد مداهمة بناية سكنية في حي رفيديا بالمدينة.

يذكر أن الجاغوب، أفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة، بعد أن أمضى 24 عاما في سجون الاحتلال، إذ كان محكوما بالسجن المؤبد.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم محيط "مقام يوسف" شرق نابلس، ومناطق الضاحية، ومخيم بلاطة، ومنطقة عسكر البلد، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها، ولم يبلغ عن اعتقالات.