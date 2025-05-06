وزير التراث في حكومة نتنياهو يدعو إلى قصف مخازن الغذاء وتجويع المدنيين في غزة

رام الله - وطن: طالب وزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو جيش الاحتلال بتجويع الغزيين، وقصف مستودعات الأغذية في القطاع.

وفي تصريحات بثتها القناة السابعة العبرية، قال إلياهو، إنه "لا توجد مشكلة في قصف مخازن الوقود والغذاء"، مضيفا: "يجب على الغزيين أن يجوعوا".

وينتمي إلياهو إلى حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو أحد أبرز وجوه اليمين الإسرائيلي الداعم لتوسيع الحرب على القطاع.

ودعا الوزير إلى تحرك عسكري ضخم ضد غزة قائلاً إن "الخطاب المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية يضعف القدرة القتالية".

وأضاف: "كل هذا الكلام الغريب عن إدخال المساعدات لا يمت للأخلاق اليهودية بصلة".

وتابع: "يجب أن نوقف إدخال المساعدات الإنسانية، وإذا سُئلنا عن الضغوط الدولية، فعلينا أن نفتح عليهم أبواب الجحيم، كما قال (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

ومضى إلياهو: "ما دمنا نطعم من يضطهدنا ويقاتلنا، فإننا نؤذي مختطفينا وجنودنا الذين يُجبرون على العودة لمقاتلة أناس أقوياء بدلًا من إضعاف العدو".

وفي سياق متصل، دعا إلى ممارسة ضغوط مباشرة على المدنيين، معتبرا أن "سكان غزة هم من دعموا حماس في 7 أكتوبر، وهم من يمنحونها قوتها".

وأضاف: "حين تصبح الحياة صعبة على المدنيين، ستصبح كذلك على حماس".

وأضاف إنه لو كان في غزة سكان يخافون على حياتهم "فعليهم تنفيذ برنامج الهجرة الذي ينبغي للحكومة الإسرائيلية أن تدعمه والذي يتم تنفيذه ببطء".

وحسب قوله "يجب على إسرائيل أن تستغل الدعم الأمريكي وتتحرك بقوة".