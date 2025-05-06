الاحتلال يشن غارات على الحدود اللبنانية - السورية

وطن: شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، سلسلة غارات استهدفت مواقع جنوب وشرق لبنان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن الغارات استهدفت المنطقة الجردية على الحدود اللبنانية – السورية، وتحديدا بين محلة الشعرة والداخل السوري، في محيط سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وفي الجنوب، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 غارات على بلدة "طير حرفا" في القطاع الغربي جنوب لبنان، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الوكالة إلى أن الغارات تزامنت مع إطلاق قنابل مضيئة وتحليق مكثف للطيران المروحي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

ولم ترد أي معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة هذه الغارات.