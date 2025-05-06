شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى مطار اللد على ضوء قرار أنصار الله

وطن: أعلنت شركات طيران دولية، تمديد تعليق رحلاتها إلى مطار اللد، بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن، وإعلان جماعة أنصار الله فرض حصار جوي على دولة الاحتلال.

وألغت عشرات شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى دولة الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، عقب سقوط الصاروخ الذي أطلقته جماعة انصار الله، وقالت إنها هذه المرة حققت نجاحا أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يقر فيها الاحتلال الإسرائيلي بسقوط صاروخ يمني بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر على حركة الملاحة.

ووفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، أعلنت شركات مجموعة لوفتهانزا - الخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز، والخطوط الجوية السويسرية - عن تمديد تجميد الرحلات الجوية حتى 11 مايو/أيار الجاري.

كذلك، أوقفت الخطوط الجوية الإيطالية (ITA) الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 11 ايار.

وأعلنت الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) ‏الأمريكية، عن تمديد إلغاء الرحلات حتى 9 ايار، وشركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة (ويز إير) حتى 8 ايار.

ومددت شركات الخطوط الجوية اليونانية "إيجه"، والخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) وخطوط دلتا الجوية (أمريكية) وشركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة رايان إير رحلاتها إلى إسرائيل حتى 6 ايار، وفق ذات المصدر.

ومن بين شركات الطيران التي ألغت رحلاتها الاثنين، إلى إسرائيل الخطوط الجوية الإيجية (4 رحلات) ويورو مكسيكو (4 رحلات)؛ وطيران كندا (رحلة واحدة)؛ وطيران أوروبا (رحلة واحدة)؛ والخطوط الجوية الفرنسية (رحلة واحدة)؛ والخطوط الجوية الهندية (رحلتين)؛ والخطوط الجوية النمساوية (3 رحلات)؛ ودلتا (4 رحلات)؛ ولوفتهانزا (4 رحلات)؛ والخطوط الجوية المتحدة (5 رحلات).

وحذرت وزارة المواصلات، الشركات الإسرائيلية التي تواصل الطيران كالمعتاد "من استغلال الوضع لرفع الأسعار"، وفق موقع "كالكاليست" الذي أشار إلى أن هذه الظاهرة حدثت في الماضي عندما توقفت الشركات الأجنبية عن الطيران إلى مطار اللد.

في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن آلاف المستوطنين وجدوا أنفسهم عالقين في الخارج بعد تعليق شركات الطيران رحلاتها إلى تل ابيب.

والأحد، أعلنت جماعة انصار الله اليمنية، فرض حصار جوي شمال على إسرائيل، ردا على توسيع العمليات العدوانية على غزة، حسب بيان للمتحدث العسكري باسم القوات، يحيى سريع.

وقالت الجماعة، في بيان: "نُهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم، حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها".

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، شنت نحو 20 طائرة إسرائيلية هجمات على أهداف في منطقة الساحل اليمني، مستخدمة أكثر من 50 قذيفة وصاروخًا، بحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية ميناء الحديدة غربي اليمن، و مصنع أسمنت باجل شرق الحديدة، وفق ذات البيان.