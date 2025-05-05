حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي الأميركي على اليمن: لن يزيده إلاّ ثباتاً في دعم فلسطين

وطن: أدان حزب الله في لبنان، الاثنين، العدوان الأميركي - الإسرائيلي الذي استهدف منشآت حيوية ومرافق مدنية في الحديدة اليمنية، واصفاً ذلك بأنه "جريمة حرب موصوفة، تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وفي بيان، أكّد حزب الله أنّ الشعب اليمني المقاوم، الذي صمد في وجه الغارات والأساطيل والطائرات وأطنان الصواريخ، وقدّم مئات الشهداء والجرحى، "لم يتراجع عن موقفه الداعم لغزة، ولن تزيده هذه الهجمات إلاّ ثباتاً وإصراراً على مواصلة مؤازرته للشعب الفلسطيني، وفرض المعادلات وتعزيز الحصار البحري والجوي على إسرائيل مهما غلت التضحيات".

وعبّر حزب الله عن تضامنه الكامل مع الشعب اليمني وقيادته الحكيمة والشجاعة، داعياً إلى أعلى درجات الإدانة والاستنكار من الدول الحرة والقوى الحية في العالم.

وختم البيان بالتأكيد أنّ هذا العدوان يتطلّب تحركاً عاجلاً وفعالاً من العالم العربي والإسلامي، لتحمل مسؤولياته ورفع الصوت في وجه الغطرسة الصهيونية والأميركية.

يأتي ذلك بعدما استهدف عدوان جوي إسرائيلي - أميركي ميناء الحديدة، غربي اليمن، إضافة إلى استهدافه مصنع "إسمنت باجل" في مديرية باجل في الحديدة أيضاً، ما أسفر عن وقوع 21 جريحاً مدنياً في حصيلة غير نهائية، فيما توعّدت صنعاء بالردّ، وسط تأهّب في "إسرائيل" خشية ذلك.