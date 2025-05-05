لبنان: الاحتلال يستهدف مرتفعات الشعرة شرقاً وطير حرفا جنوباً

وطن: شنّت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات، مساء الاثنين، استهدفت مرتفعات الشعرة في السلسلة الشرقية شرقي لبنان.

كما قضفت الطائرات الإسرائيلية جرود بلدة سرغايا السورية مقابل الجرود اللبنانية.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى تحليق مستمر، وعلى علو منخفض، للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق سهل البقاع.

أمّا جنوبي البلاد، فقد أغارت الطائرات الإسرائيلية على طيرحرفا، مستهدفةً 4 غرف جاهزة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وقبل أيام، استشهد مواطن لبناني وجُرح سوريان في إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع "بيك آب" على الطريق بين ميس الجبل وبليدا، جنوبي البلاد.