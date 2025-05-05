الاحتلال يقتحم بيت فجار ووادي فوكين في بيت لحم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة بيت فجار، وقرية وادي فوكين، بمحافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار، جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة "المثلث" وسط البلدة، ونشرت قناصتها على سطح منزل يعود للمواطن حسين ديرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية وادي فوكين، غرب بيت لحم، وسيرت دورياتها الرجلة والمحمولة في شوارعها، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، وفق ما أفاد به رئيس المجلس القروي، إبراهيم الحروب.

وأضاف الحروب أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الوحيد بحاجز عسكري، ومنعت دخول المواطنين من غير سكانها.