إصابة طفل برصاص الاحتلال في عزموط شرق نابلس

وطن: أصيب طفل برصاص الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية عزموط شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية بأنه تم نقل طفل (15 عاما) مصاب بالرصاص الحي في الركبة إلى المستشفى، إثر اقتحام قوات الاحتلال للقرية.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية قد اقتحمت القرية مساء اليوم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية بإصابة شاب بالرصاص الحي أسفل الظهر، خلال المواجهات التي اندلعت قرب مخيمي عسكر القديم والجديد، نقل على إثرها إلى المستشفى.