العفو الدولية: الوضع في غزة كارثي.. ولا وجود للطعام

وطن: وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مرعبة"، مؤكدة أن القطاع بات "خالياً تماماً من الطعام"، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي منذ مطلع مارس/آذار الماضي، وتصاعد وتيرة الحرب التي وصفتها بـ"الإبادة الجماعية".

ودعت كالامار المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك سياسات التجويع الممنهجة واستخدام الأسلحة الفتاكة. كما شددت على ضرورة الضغط لإدخال الغذاء والماء والدواء فوراً إلى غزة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة.

وقالت كالامار إن الوضع الإنساني في القطاع بلغ حداً خطيراً، مشيرة إلى أن منظمات دولية كمنظمة الأغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية "تدق ناقوس الخطر"، مؤكدة أن "الناس يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، ولم يعد هناك طعام في غزة".

وأضافت: "ما يحدث هو إبادة جماعية تُرتكب أمام أعين العالم"، محمّلة الولايات المتحدة ودولاً أوروبية المسؤولية عن فشلها في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، مما ساهم في جعل هذه الإبادة "أمرًا واقعًا".

ويشهد القطاع حصارًا خانقًا منذ 2 مارس 2025، بعد أن أغلقت إسرائيل جميع المعابر ومنعت دخول المساعدات، ما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية، بحسب تقارير محلية ودولية. ويعتمد سكان غزة كليًا على المساعدات التي كانت تصل عبر معابر مغلقة الآن.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن أكثر من عام ونصف من الحرب حولت سكان غزة إلى فقراء يعتمدون بشكل كامل على المعونات الخارجية.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الضحايا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوز 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

دعوة إلى موقف أوروبي حاسم

وفي سياق متصل، طالبت كالامار قادة الاتحاد الأوروبي بالتمسك بالقيم التي بُني عليها الاتحاد، وعلى رأسها حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وانتقدت استعداد بعض الدول الأوروبية لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي مطالب باتخاذ موقف حاسم لدعم تنفيذ مذكرة التوقيف، التي صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

تحذير من قمع التضامن

كما أعربت الأمينة العامة للعفو الدولية عن قلقها من تصاعد التضييق على حرية التعبير في بعض الدول الأوروبية، وخصّت ألمانيا بالذكر، قائلة: "من غير المقبول استخدام القوانين لتقييد حرية التعبير والتضامن مع الفلسطينيين، حتى لو كانت برلين تمتنع عن توصيف ما يحدث في غزة كجريمة إبادة جماعية".

ودعت كالامار جميع الأطراف الدولية إلى الاعتراف بما يجري في غزة كـ"إبادة جماعية"، محمّلة إسرائيل المسؤولية الكاملة، مطالبةً برفع الحصار فوراً والسماح بدخول مساعدات كافية توازي حجم الكارثة الإنسانية.

واختتمت بالقول: "لا نريد كميات رمزية، نريد مساعدات وفيرة.. الناس يموتون جوعًا، ويموت معهم الأطفال والنساء، وسط صمت دولي مروع".

المصدر: "الاناضول"