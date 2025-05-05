قيادي في المقاومة: "حماس" أبلغت رفضها للورقة الإسرائيلية لأنها لا تتضمن وقف الحرب

وطن: كشف قيادي في المقاومة،، مساء الاثنين، أنّ "حماس ردت على الورقة الإسرائيلية عبر الوسطاء".

وقال القيادي، إنّ "حماس باسمها وباسم المقاومة أبلغت رفضها الورقة الاسرائيلية لأنّها لا تتضمن وقف الحرب".

وأشارت حماس في ردّها إلى أنّ "ما يجري من قتل ومجازر وتجويع وتدمير ممنهج ونزوح متكرر يؤكد بقوة أنّ إسرائيل غير جادة في المفاوضات".

كما أكّدت حماس أنّ "استمرار الضغط العسكري والتجويع لن يثنيا الحركة والمقاومة عن مواقفها بضمان وقف الحرب".

ولفتت الحركة في ردّها، إلى أنّ "عجز الأميركيين عن إدخال مساعدات إنسانية يدل على عدم قدرتهم على ممارسة الضغوط على إسرائيل للدخول في مفاوضات جادة".

هذا وأوضح القيادي، أنّ "هناك ضغوطاً شديدة وكبيرة على حماس للقبول بالورقة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنّ الجانب الأميركي يقول "لا يوجد عرض آخر".

المصدر: "الميادين"