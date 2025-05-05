"الشعبية": العدوان الأمريكي-الاسرائيلي على اليمن يعكس فشلًا استراتيجيًا وصمود الشعب وجه صفعة لتحالف الإبادة

وطن: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة العدوان الأمريكي-الاسرائيلي الذي استهدف مواقع مدنية، بينها ميناء الحُديدة، غرب اليمن، واصفة إياه بالهجوم الغادر والمنسّق الذي يأتي ضمن سلسلة الجرائم المستمرة بحق شعوب المنطقة.

وأكدت الجبهة في بيان لها أن مشاركة أكثر من ثلاثين طائرة حربية إسرائيلية في هذا العدوان، تحت الغطاء الأمريكي، تُعدّ امتدادًا لنهج التدمير والإبادة الجماعية الذي يمارسه هذا التحالف بحق المدنيين، لاسيما الأطفال، من فلسطين إلى اليمن.

واعتبرت الجبهة أن هذا التصعيد العسكري يُعبّر عن عجز استراتيجي واضح أمام الردع اليمني المتقدم، الذي استطاع نقل المواجهة إلى عمق الكيان الصهيوني، وترسيخ معادلة جديدة مفادها أن العدو لم يعد بمنأى عن الضربات في مطاراته ومنشآته الحيوية.

وشددت على أن هذه الاعتداءات لن تُضعف عزيمة اليمنيين، بل ستزيدهم صمودًا وتصميمًا على مواصلة المواجهة.

وفي ختام بيانها، جدّدت الجبهة الشعبية تضامنها الكامل مع الشعب اليمني وقواته المسلحة، داعية أحرار العالم والقوى الحية إلى تحمّل مسؤولياتهم في وجه هذا العدوان، والعمل على محاسبة التحالف الأمريكي-الاسرائيلي على جرائمه ضد الإنسانية.