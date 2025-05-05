عدوان إسرائيلي أميركي على الحديدة غربي اليمن

وطن: استهدف عدوان جوي إسرائيلي - أميركي ميناء الحديدة، غربي اليمن، بـ6 غارات، مساء اليوم الاثنين.

وأضافت مصادر محلية، أنّ "20 طائرة حربية استهدفت ميناء الحديدة".

كما أشارت إلى عدوان أميركي - إسرائيلي استهدف مصنع "إسمنت باجل" في مديرية باجل في الحديدة أيضاً.

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ سلاح الجو الإسرائيلي ينفّذ حالياً هجمات في اليمن، مشيرةً إلى أنّ "الضربات استهدفت 9 مواقع مختلفة بشكل متزامن".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني أنّه "جرى إلقاء 50 قنبلة على ميناء الحديدة".

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "الهجوم على اليمن كان بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وفي وقتٍ سابق اليوم، نفّذت الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية، 7 غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف شمالي شرقي صنعاء. كما شنت الطائرات الأميركية 3 غارات على منطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ سلاح الجو الإسرائيلي ينفّذ حالياً هجمات في اليمن، مشيرةً إلى أنّ "الضربات استهدفت 9 مواقع مختلفة بشكل متزامن".

وتأتي هذه الاعتداءات بعدما استهدف اليمن، أمس الأحد، مطار "بن غوريون"، وبعد سلسلة من الهجمات اليمنية ضد مواقع إسرائيلية وسفن مرتبطة بـ"إسرائيل" في البحر الأحمر، دعماً لغزة.