الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتراجع عن توسيع حربها على غزة

وطن: دعا متحدث المفوضية الأوروبية أنور العنوني، إسرائيل إلى التراجع عن خطتها الرامية إلى توسيع حربها على قطاع غزة.

وأفاد العنوني خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الاثنين، بأن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء توسع الحرب على غزة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "دعا الاتحاد الأوروبي إلى إتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية وتوزيعها، فضلا عن إعادة الكهرباء إلى غزة واستعادة الخدمات الأساسية".

كما دعا العنوني إسرائيل إلى رفع حصارها عن غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية.