الاحتلال ينفذ عمليات هدم في خربة الدير بالأغوار الشمالية

وطن: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عمليات هدم في خربة الدير في الأغوار الشمالية.

وأوضح مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات أن عمليات الهدم طالت مساكن ومنشآت وملحقات سكنية وزراعية تعود للشقيقين إياد ومحمود حافظ دراغمة، حيث أصبحت عائلتا المواطنين دون مأوى.

وأضاف أن ما هدمه الاحتلال شمل منزلين سكنيين للعائلتين من الطوب والاسمنت، مساحة كل منهما 150 مترا، بالإضافة إلى هدم وتدمير كافة الملحقات الزراعية للعائلتين والتي تشمل عدة حظائر ماشية وملحقاتها من الأدوات، فضلا عن خطوط وخزانات المياه.

كما طالت عمليات الهدم غرفة وتجمع خلايا شمسية تغذي التجمع السكني كاملا.