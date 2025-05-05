6 شهداء جراء قصف الاحتلال مركبة وسط قطاع غزة

وطن: استشهد ستة مواطنين، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال استهدف مركبة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قصفت مركبة مدنية قرب برج النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,567 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.