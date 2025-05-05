إسبانيا تدعم الأمم المتحدة بنصف مليون يورو للتحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة

وطن: أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقدم دعماً إضافياً قدره 500 ألف يورو لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لدعم جهود التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال عرضه خطة العمل الخارجية الجديدة للفترة 2025-2028، والتي أقرتها الحكومة الإسبانية في الأول من إبريل/ نيسان الماضي، أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإسباني.

وأوضح ألباريس، أن بلاده أكدت خلال جلسات محكمة العدل الدولية ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "الوضع في غزة غير مقبول بأي شكل من الأشكال. إسرائيل، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أسابيع، تسببت في مجاعة غير مسبوقة".

وشدد الوزير الإسباني على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكداً أن بلاده على استعداد لإرسال المساعدات فور توفر الظروف الملائمة.