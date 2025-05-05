اليمن: عدوان أميركي-بريطاني على محافظتي صنعاء والجوف

وطن: نفذت الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية، مساء اليوم الاثنين، 7 غارات على مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق صنعاء.

وشنت الطائرات الأميركية 3 غارات على منطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وفجر الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في حكومة صنعاء ارتفاع حصيلة العدوان الأميركي - البريطاني على شارع الأربعين، في منطقة سعوان، الواقعة في مديرية شعوب، شرقي صنعاء، إلى 15 جريحاً مدنياً.

ويأتي ذلك بعد أن استهدف العدوان الأميركي عدة مناطق في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب والجوف اليمنية، عبر غارات بلغ عددها 21، على الأقل، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية، ليل الأحد - الاثنين.

ورداً على العدوان المستمر والمتصاعد على قطاع غزة، واستهداف البلدان العربية كسوريا ولبنان، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد، أنّ صنعاء ستعمل على فرض حصار جوي شامل على كيان الاحتلال الإسرائيلي.