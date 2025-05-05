الاحتلال يكثف وجوده في مدينة طولكرم ويلاحق المواطنين ويعتقل أحدهم

وطن: انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في شوارع مدينة طولكرم، وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط استنفار عسكري ملحوظ.

واعترضت آليات الاحتلال حركة تنقل المركبات، من خلال سيرها عكس اتجاه السير في شوارع المدينة وتحديدا في شارع نابلس ودوار الشهيد ثابت ثابت وسوق الخضار وميدان جمال عبد الناصر وشارع المسلخ بالحي الشرقي.

ولاحق جنود الاحتلال عددا من الشبان في وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت باتجاههم، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، خاصة في ظل الاكتظاظ الذي تشهده المدينة في هذا الوقت، واعتقلوا الشاب يوسف شتيوي خلال وجوده في محيط ميدان جمال عبد الناصر.

وتشهد المدينة وضواحيها ومخيماها على مدار الساعة تحركات لآليات الاحتلال وفرق المشاة، التي تجوب الشوارع والأحياء بطريقة استفزازية، وتعرقل تنقل المواطنين ومركباتهم وتلاحقهم، بالتزامن مع إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم.