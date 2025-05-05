الاحتلال يُجري عمليات تجريف في سهل يعبد

وطن: شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعمليات تجريف في سهل يعبد جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال بدأت عمليات تجريف في أراضي سهل يعبد، وهي المنطقة المحاطة بمستعمرتي "حرميش" و"دوتان".

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، إن المساحة الإجمالية للسهل تقدر بـ20 ألف دونم، وتصفنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي "منطقة عسكرية مغلقة"، يُمنع المواطنون من دخولها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق بلدتي اليامون وسيلة الحارثية غرب جنين، ونشرت آلياتها في شوارعهما.