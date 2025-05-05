الاحتلال يشرع بهدم منازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وطن: شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الاثنين، بهدم عدد من المباني السكنية في حارة المنشية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

ودفع الاحتلال ظهر اليوم، بجرافة ثقيلة من نوع "D10" إلى المخيم، وشرعت بعملية هدم لمنازل وتدمير ما يحيطها، في ظل العدوان المتواصل لليوم 86 على التوالي.

وأبلغت قوات الاحتلال الليلة الماضية، خمس عائلات من أصحاب المنازل المهددة بالهدم وهي أبو حرب والعلاجمة وعبد الله وشحادة، بإخلاء منازلها المكونة من 15 وحدة سكنية، ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى 12 ظهرا، تمهيدا لهدمها.

وجاء هذا التصعيد بعد أن أخطرت قوات الاحتلال مساء الخميس الماضي، بهدم 106 بنايات ومنزل في المخيمين، منها (58) بناية في مخيم طولكرم، و(48) منزلا في مخيم نور شمس.

واحتجزت قوات الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم، عددا من سكان المخيم الذين توجهوا إلى منازلهم لإحضار مقتنياتهم الشخصية، رغم حصولهم على تنسيق مسبق للدخول، كما احتجزت طواقم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين تواجدوا لمساندة الأهالي، بعد رفض مديرة الطواقم التفتيش الجسدي من قبل جنود الاحتلال لعدم وجود مجندات.

وتسبب العدوان المتواصل في حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 الف مواطن، وتدمير 396 منزلا بشكل كامل، و2573 بشكل جزئي، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.