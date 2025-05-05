"مراكب جدعون".. تفاصيل خطة حكومة نتنياهو لاحتلال غزة وتهجير سكانها

رام الله - وطن: كشف مصدر عسكري إسرائيلي عن بعض تفاصيل خطة دولة الاحتلال لقطاع غزة، التي أطلقت عليها اسم "مراكب جدعون".

وكانت دولة الاحتلال قد أقرت توسيع العدوان العسكري في القطاع، خلال اجتماع حكومة الاحتلال ليل الأحد.

وقال المصدر إن أحد عناصر الخطة المركزية هو "إخلاء واسع للسكان نحو جنوب قطاع غزة، وإقامة فاصل بينهم وبين حركة حماس"، على حد تعبيره.

وأكد أن خطة توزيع المساعدات الإنسانية "ستبدأ فقط بعد تجميع السكان في الجنوب".

كما أوضح أن تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع، الذين سيتم تركيزهم في الجنوب، هو جزء من أهداف العملية العسكرية المقررة.

وأضاف المصدر: "على عكس الماضي، سيبقى الجيش في المناطق التي يحتلها" في القطاع.

وقال المصدر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيمارس ضغوطا للقضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية، من أجل تحرير الاسرى".

وأوضح المسؤول أن "النافذة مفتوحة للتوصل لاتفاق بشأن الاسرى في قطاع غزة، خلال زيارة ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل".

لكن "في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الرهائن، فسيبدأ هجوم جديد في قطاع غزة"، حسب المصدر.