استشهاد 11 مواطنا بينهم طفلة ورضيع في قطاع غزة

وطن: استُشهد 11 مواطنا بينهم طفلة، اليوم الاثنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته مناطق عدة في قطاع غزة، ورضيع نتيجة سوء التغذية.

وقالت مصادر محلية، إن 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي نتيجة قصف للاحتلال على منطقة معن جنوب خان يونس، بينما استُشهد المواطن عاطف السميري في قصف مدفعي شمال شرق القرارة بمحافظة خان يونس، وطفلة في قصف مدفعي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استُشهد الرضيع يوسف النجار (4 أشهر) نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة.

وارتقى 4 شهداء في قصف منزل لعائلة أبو خاطر في "منطقة معن" شرق خان يونس.

وأضافت المصادر أن الشاب أحمد رائد أحمد أبو هويشل (22 عاماً)، استُشهد متأثراً بجروحه إثر قصف الاحتلال منزل عائلته يوم أمس في (مخيم 1) بالنصيرات.

ووصلت 4 إصابات إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، بعد إطلاق الاحتلال قذيفة مدفعية في محيط عمارة أشواق شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.