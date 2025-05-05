العمل النقابي في فلسطين: مقاومة ناعمة تقارع الاحتلال وتعيد للناس صوتهم.

كتب يونس جعافرة : ليس العمل النقابي في فلسطين ترفًا تنظيميًا أو حراكًا موسميًا، بل هو ممارسة يومية لصون الكرامة، وصوت جماعي في وجه التفكك والهيمنة. فهو مساحة يجتمع فيها الوعي الحقوقي، والهمّ الوطني، والمطالب المعيشية، ليشكل حالة نضالية متجذّرة في التاريخ الفلسطيني.

في وطن ما زال يناضل من أجل حريته، تصبح النقابات جبهات دفاع لا تقلّ أهمية عن خطوط المواجهة، ويصبح النقابي مناضلًا يحمل همّ الناس ويمثّل صوتهم في وجه كل أشكال التهميش – سواء من الاحتلال أو من السياسات الداخلية غير العادلة.

لقد شكّلت النقابات، من العمّالية إلى المهنية إلى الطلابية، صمّام أمان في وجه الانقسام والتراجع، وحافظت على نبض الشارع حين خفتت الأصوات. أما في الجامعات، فامتدّ العمل النقابي ليعكس طموحات جيل بأكمله، يسائل الواقع، ويرسم ملامح مستقبل بديل، قائم على الحرية والمساواة والوعي النقدي.

العمل النقابي في فلسطين ليس مجرد مطالب، بل هو فعل مقاومة، وشكل من أشكال التنظيم الشعبي في زمن تغوّلت فيه الفردانية وتراجعت فيه مساحات العمل الجماعي. هو الذاكرة الحيّة لقضية لم تنتهِ، والبوصلة التي تذكّر الجميع أن لا تغيير دون مشاركة، ولا عدالة دون صوت يُرفع باسم الناس ومن أجلهم.

ولعلّ السؤال الآن لم يعد: ماذا يمكن للنقابات أن تفعل؟ بل: ماذا تبقّى من الوطن إن خفت صوت النقابات فيه؟

مقابلة خاصة مع شاهر سعد، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:

العمل النقابي في فلسطين هو خط الدفاع الأول عن العدالة في زمن الاحتلال والانقسام

في خضم الواقع الفلسطيني المعقّد، حيث تتقاطع التحديات السياسية مع الأزمات الاقتصادية، يبقى العمل النقابي صوتًا لا يمكن تجاهله، وحضورًا فاعلًا في ساحة الكفاح من أجل الحقوق والكرامة. في هذا السياق، أجرينا مقابلة خاصة مع السيد شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، للحديث عن أبرز ملامح هذا العمل، التحديات التي تواجهه، والمساعي الحثيثة التي يقودها الاتحاد للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين.

ما أبرز التحديات التي تواجه العمل النقابي في فلسطين اليوم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية؟

التحديات جسيمة ومعقّدة، وأبرزها غياب الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها نظام الضمان الاجتماعي، وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 507 آلاف عاطل عن العمل. كذلك، فإن العمال الذين كانوا يعملون داخل سوق العمل الإسرائيلي يجدون أنفسهم دون بدائل حقيقية.

ومن التحديات الجوهرية الأخرى: تجميد تطبيق التعديلات التي اتُّفِق عليها بشأن قانون العمل، بالرغم من أن القانون الحالي قديم ويعود للعام 2000، ولا يتماشى مع المعايير الدولية ولا مع التطورات التكنولوجية والمهنية المتسارعة.

ولا يمكن تجاهل دور الاحتلال الإسرائيلي في تعطيل كل محاولات التطوير أو الاستقرار، بل وحتى في عرقلة المشاريع الوطنية الكبرى، في إطار سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض من أهلها عبر التضييق الاقتصادي والاجتماعي.

كيف يسعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لحماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية؟

يقوم الاتحاد بدور محوري محليًا ودوليًا. فعلى المستوى الدولي، نتعاون مع كبرى الاتحادات العمالية حول العالم، مثل الاتحاد الدولي للنقابات ITUC، الذي يمثّل أكثر من 270 مليون عامل عالميًا. هذه الاتحادات رفعت قضية رسمية ضد الحكومة الإسرائيلية في منظمة العمل الدولية للمطالبة بحقوق العمال الفلسطينيين، خاصة تعويضاتهم، كما حصل مع العمال الأجانب.

ونحن كفلسطين لم نكن نملك الصفة القانونية الكاملة داخل المنظمة الدولية، لكوننا تحت الاحتلال ولسنا دولة معترف بها بالكامل، لكن مؤخرًا سيتم التصويت لمنح فلسطين صفة دولة مراقبة، ما يعزز قدرتنا على انتزاع الحقوق.

أما محليًا، فقد طالبنا بتقديم سُلف مالية مضمونة من التوفيرات، وإعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي – وقد تم تنفيذ ذلك فعلاً منذ آذار 2024. كما قمنا بتأمين مراكز إيواء ومساعدات غذائية ومعيشية لعمال غزة النازحين إلى الضفة الغربية، وتمكّنا من جمع 2.5 مليون دولار لمساعدتهم، بالإضافة إلى تسع دفعات مالية قيمتها 700 شيكل لكل عامل.

ولدينا شبكة من المحامين والمستشارين القانونيين لحل النزاعات، وتوثيق الانتهاكات، ومتابعة ملفات الشهداء والمعتقلين من العمال.

كيف تؤثر الانقسامات السياسية الداخلية على وحدة العمل النقابي؟

بعكس ما قد يُظن، فإن الحركة النقابية الفلسطينية موحّدة. لقد تم دمج الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة وغزة رسميًا عام 2022، وأُعلِن ذلك عبر وسائل الإعلام. ومنذ بداية الحرب، هناك تنسيق يومي مستمر بين الأمانة العامة في غزة والضفة، لتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم، وتبادل التقارير.

نحن جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية، وموقفنا النقابي لا ينفصل عن الموقف الوطني العام.

ما هي التحديات المشتركة التي تواجه تطبيق العمل النقابي في السياق الفلسطيني؟

التحدي الأكبر والأوضح هو الاحتلال الإسرائيلي، فهو يعطّل القوانين، ويمنع إنشاء المؤسسات، ويعرقل أي محاولة لبناء نظام حماية اجتماعية شامل. الاحتلال لا يستهدف فقط الجغرافيا والسيادة، بل يحاول تجويف بنية المجتمع الفلسطيني من الداخل، عبر استهداف ركائزه الاقتصادية والحقوقية.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين... الحصن الأخير في معركة الحقيقة

في ظل التصاعد الخطير لانتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، وتنامي التحديات المهنية والسياسية داخل الساحة الإعلامية، يبرز دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين بوصفها الحصن المهني الأخير، وجدار الدفاع عن حرية الكلمة.

في هذا الحوار الحصري، نتحدث مع الأستاذ محمد اللحام، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومقرر لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، حول المفاهيم الجوهرية للعمل النقابي، الفروقات بينه وبين النشاط الحقوقي والسياسي، والتحديات التي تواجه النقابة في ظل التطورات الحالية.

في البداية، كيف تُعرّف النقابة مفهوم العمل النقابي في سياق مهنة الصحافة الفلسطينية؟

النقابة، كما أراها، هي مؤسسة لحماية المهنة وصيانة كرامتها من أي اعتداء خارجي أو داخلي. نقابة الصحفيين تسعى إلى بناء بيئة إعلامية سليمة، تُسهم في معالجة القضايا المجتمعية، وترسّخ ثقافة السلم الأهلي، وتُعزز الديمقراطية والحريات، وفي مقدّمتها حرية الرأي والتعبير.

هل هناك فرق بين العمل النقابي والعمل الحقوقي أو السياسي في البيئة الإعلامية؟

بالتأكيد هناك فرق، رغم وجود تقاطع. العمل النقابي يُعنى بحماية الصحفي كمهني، بينما يتناول العمل الحقوقي القضايا من منظور قانوني شامل. النقابة تحتاج دائمًا إلى دعم قانوني من مؤسسات حقوق الإنسان، لأننا كأعضاء أمانة عامة في النقابة لسنا متخصصين في القانون، بل خلفيتنا مهنية إعلامية، وبالتالي نحن بحاجة لأذرع قانونية تُساندنا في القضايا الكبرى، خصوصًا تلك المرتبطة بانتهاكات الاحتلال أو حتى النزاعات الداخلية.

ما هي القيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها العمل النقابي داخل النقابة؟

أهم قيمة يقوم عليها العمل النقابي والإعلامي هي الأخلاق المهنية. الصحافة بلا أخلاق، ليست صحافة. الالتزام بالشفافية، الموضوعية، وعدم التحيّز، كلها قيم تُشكّل الأساس المهني الذي يجب أن يتحلّى به الصحفي. خطأ الطبيب قد يُنهي حياة فرد، لكن خطأ الصحفي قد يُدمّر مجتمعًا كاملًا.

كيف تُبنى القرارات داخل النقابة؟ هل تُصاغ بالتشاور مع القاعدة الصحفية أم من خلال الهيئات المنتخبة فقط؟

القرار داخل النقابة يُبنى على شقين: الأول هو الانتخابات التي تُمثّل عقدًا اجتماعيًا بين النقابة وأعضائها، والثاني هو التشاور مع الجسم الصحفي، من خلال هيئاته المختلفة، ولجانه المتخصصة. أحيانًا نتابع قضايا بناءً على “العلاقات والمونة” بيننا وبين مؤسسات، ولكن دون أن نتخلى عن المبادئ.

هل لدى النقابة خطة واضحة لحماية الصحفيين غير المنتسبين لها، وخاصة المستقلين؟

نعم، ونحن لا نُفرّق في هذه اللحظات الصعبة. خلال العدوان الأخير، أصدرنا بطاقات عضوية مؤقتة حتى لغير الأعضاء، لحمايتهم من بطش الاحتلال، خصوصًا في غزة. كما أنشأنا هيئة متابعة خاصة بالصحفيين المستقلين، وربطناهم باتحاد الصحفيين الدوليين لضمان حقوقهم واستحقاقاتهم.

ما دور النقابة في دعم الطلبة والجيل الصحفي الشاب؟

نعمل مع عدد من الجامعات على تشكيل أطر نقابية طلابية، مثل ما حدث في جامعة بيرزيت وغيرها. كما استقبلنا طلبة إعلام في مقر النقابة، ونُخطط لإطلاق مسابقات صحفية خاصة بالطلبة لخلق بيئة محفّزة وتدريبية، وتعزيز الانخراط في العمل النقابي مبكرًا.

إلى أي مدى تتمتع النقابة بالاستقلالية في اتخاذ قراراتها بعيدًا عن الضغوط السياسية؟

رغم ما يُقال، أؤكد لك أن قراراتنا مستقلة تمامًا. وقفنا في وجه انتهاكات من مختلف الجهات: سيادية، حزبية، عشائرية. لم نهادن أي طرف، وانتقدنا الجميع حين تطلب الأمر ذلك، بما فيهم مؤسسات الرئاسة والحكومتين في الضفة وغزة. حرية الصحافة خط أحمر بالنسبة لنا.

كيف تتعاملون مع الانتقادات التي تُوجّه للنقابة؟ وهل هناك مراجعة دورية لأدائكم؟

نعم، ونعترف بوجود قصور، خصوصًا في الجانب الخدماتي. لكننا نفرّق بين النقد البنّاء والمناكفات السياسية. بعض الانتقادات نابعة من رغبة في التصيد أو الإلغاء. مع ذلك، لدينا هيئتنا العامة، ونظام انتخابي ديمقراطي، وهياكل تنظيمية تُمكّننا من مراجعة الذات بشكل مستمر.

ما معيار النجاح في نظر النقابة؟ هل هو عدد الأعضاء، أم حجم التأثير؟

بالنسبة لي، العدد ليس المعيار الأساسي. أنا مع رفع مستوى العضوية، ومعايير الانتساب، لأن جودة الصحفيين تنعكس مباشرة على جودة العمل النقابي. نحن بحاجة إلى رفع الكفاءة المهنية لضمان وجود نقابة قوية ومؤثرة.

ما الأدوات النقابية التي تستخدمونها للضغط وتحقيق المطالب؟

نبدأ دائمًا بالحوار. فإن لم تُستجب مطالبنا، ننتقل إلى إصدار بيانات، وعقد مؤتمرات صحفية، وتنظيم وقفات احتجاجية. نستخدم كل الوسائل المتاحة، ولكن بتدرّج مدروس يراعي طبيعة القضية.

كلمة أخيرة تحب أن توجهها؟

الصحافة الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة، وهي مستهدفة بشكل مباشر. نحن بحاجة إلى التكاتف، لا للتشكيك. النقابة بيت لكل صحفي حر، مهما كان لونه أو انتماؤه، وسنظل نعمل على حماية المهنة، والحفاظ على كرامة من يعملون فيها.

العمل النقابي من قلب المؤسسة الأكاديمية: حوار مع الأستاذ إلياس الحزين حول العمل النقابي في الجامعات الفلسطينية

في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعصف بالمؤسسات الأكاديمية في فلسطين، يصبح للعمل النقابي دورٌ محوريٌ يتجاوز المطالب المادية ليصل إلى جوهر العلاقة بين مكونات المؤسسة: الإدارة، والهيئة الأكاديمية، والموظفين. ولعل جامعة بيت لحم كانت – ولا تزال – نموذجًا لهذا التوازن الحرج بين الاستمرار الأكاديمي والعدالة الوظيفية.

في هذا السياق، كان لنا هذا الحوار العميق مع الأستاذ إلياس الحزين، من كلية التربية والعلوم الإنسانية، وأحد أبرز الوجوه النقابية في الجامعة، حيث شغل سابقًا منصب رئيس ونائب رئيس نقابة العاملين في جامعة بيت لحم. فتح قلبه لنا وتحدث بصراحة عن رؤيته للعمل النقابي، وتحدياته، وموقعه في البيئة الأكاديمية الفلسطينية.

بداية، نود أن نبدأ من التعريف الشخصي، من هو إلياس الحزين؟

إلياس: أنا إلياس الحزين، أعمل في جامعة بيت لحم منذ سنوات طويلة، وتخصصي في كلية التربية والعلوم الإنسانية. إلى جانب عملي الأكاديمي، كانت لي تجربة طويلة في العمل النقابي، حيث تشرفت بخدمة زملائي كرئيس، ثم نائب رئيس لنقابة العاملين في الجامعة. هذه التجربة، رغم ما فيها من تحديات، كانت غنية بالمعاني والدروس، وأثّرت كثيرًا في نظرتي لدور العمل الجماعي وأهميته في حماية كرامة الموظف وتطوير المؤسسة.

ما هو برأيكم الدور الحقيقي للنقابة في مؤسسة أكاديمية كجامعة بيت لحم؟

إلياس: الدور النقابي، كما هو منصوص عليه في قانون العمل الفلسطيني، يتجلى في الدفاع عن حقوق العاملين، سواء كانوا أكاديميين أو إداريين أو عمال. في البيئة الأكاديمية، حيث تُرفع رايات الفكر والبحث والحرية، يصبح العمل النقابي ضرورة لا ترفًا. النقابة لا تُعنى فقط بالمطالب المادية، بل تُمثل حالة من التوازن داخل المؤسسة، تضمن أن لا يُهمّش صوت الموظف في خضم الحسابات الإدارية أو الضغوط الخارجية.

هل ترون أن النقابة مجرد وسيط بين العاملين والإدارة؟

إلياس: أبدًا، هذا توصيف خاطئ ومُبسط. الوسيط يقف في المنتصف ويحاول إرضاء الطرفين، أما النقابة فهي ممثِّلة للموظفين. هي لسان حالهم، وصوتهم الجماعي، والجهة التي تعبّر عن مصالحهم المشروعة. نعم، نحن نُدرك التحديات المالية والإدارية التي تواجهها الجامعة، لكن ذلك لا يعني أن نتخلى عن حقوق العاملين أو نساوم عليها. النقابة تُفاوض، تُبادر، تُقترح، لكنها لا تفرّط.

كيف تفرّقون بين المطالب الفردية والمطالب الجماعية؟

إلياس: هذا سؤال مهم جدًا. هناك شكاوى فردية لا ترتقي إلى أن تصبح مطلبًا عامًا، كتظلم شخصي من رئيس قسم أو نزاع على تقييم وظيفي. هذه تُعالَج في إطارها الخاص. أما حين تتكرر القضية، أو عندما تمس عددًا كبيرًا من الزملاء – مثل تأخر الرواتب، أو عدم صرف العلاوات – فهي تصبح مسألة جماعية تستدعي موقفًا نقابيًا عامًا. التقدير هنا مرهون بالواقع وبحسّ النقابة تجاه المزاج العام للعاملين.

كيف تتعاملون مع محدودية الموارد المالية في الجامعة، خاصة وقت الأزمات؟

إلياس: نحن لا نعيش في عالم مثالي. ندرك تمامًا أن الجامعة تمر بأزمات مالية، خاصة مع تقلّص الدعم الخارجي وارتفاع الكلفة التشغيلية. لذلك، في إحدى الأزمات المالية، اقترحنا تقسيط المستحقات للعاملين بدل التنازل عنها. حرصنا ألا نكون عبئًا على المؤسسة، وفي الوقت ذاته، لم نُضحِّ بحقوق الموظفين. التوازن مطلوب دائمًا: حماية الحقوق دون تدمير المؤسسة.

ما هي الخطوات التي تتبعونها في حال تعذّر الوصول إلى حلول؟

إلياس: هناك مسار قانوني واضح نص عليه قانون العمل الفلسطيني. أولًا: التفاوض المباشر مع الإدارة، وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، نلجأ إلى وزارة العمل بصفتها جهة الوساطة. في حال فشلت الوساطة، نُرسل إشعارًا بالإضراب. فقط بعد استنفاد كل الوسائل السلمية، نلجأ إلى الإضراب، وهو حق قانوني لا يجوز المساس به. لكن الإضراب ليس غاية بل وسيلة، واللجوء إليه يتم بحكمة وبعد دراسة.

برأيكم، هل النقابة الناجحة هي التي تحقق مكاسب فورية، أم التي تبني وعيًا جماعيًا طويل الأمد؟

إلياس: النقابة الناجحة هي التي تزرع الثقافة العمالية الواعية، وتُعلّم العاملين حقوقهم وواجباتهم. ليست مجرد "صندوق مطالب"، بل هي مؤسسة تربوية فكرية أيضًا. النجاح الحقيقي ليس فقط في الحصول على زيادة راتب، بل في بناء مجتمع جامعي يعرف كيف يفاوض، كيف يرفض الظلم، وكيف يدافع عن كرامته دون أن يُخرب أو يُعطل. نحن شركاء في المؤسسة، ولسنا خصومًا لها.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه العمل النقابي في فلسطين؟

إلياس: التحدي الأكبر هو تسييس العمل النقابي. حين تدخل السياسة على خط العمل النقابي، تضيع البوصلة. النقابة يجب أن تبقى مهنية، مستقلة، منحازة فقط للعامل. حين تبدأ النقابات بخدمة الفصيل السياسي بدلاً من خدمة العامل، تفقد مصداقيتها وتصبح أداة لتمرير الأجندات. في جامعة بيت لحم، والحمد لله، حافظنا على استقلالية النقابة، وأتمنى أن تظل نموذجًا يُحتذى.

وكيف انعكس الانقسام السياسي على العمل النقابي الفلسطيني؟

إلياس: للأسف، الانقسام لم يقتصر على السياسة، بل شلّ النقابات، البلديات، حتى النوادي والمراكز الثقافية. التوظيف أصبح أحيانًا محكومًا بالانتماء السياسي لا بالكفاءة. والمواطن، أو العامل، هو الضحية. نحن بحاجة لثورة وعي، نعيد فيها الاعتبار للكفاءة والنزاهة، ونُبعد العمل النقابي عن مستنقع المحاصصة.

كلمة أخيرة تحبون توجيهها في نهاية هذا اللقاء.

إلياس: أود أن أقول إن العمل النقابي شرف ومسؤولية. ليس سهلاً أن تكون في موقع تمثيل الناس، لكن حين تكون النية صادقة، والهدف نبيل، تصبح التحديات فرصًا للنمو. أتمنى كل التوفيق لإدارة الجامعة، وللنقابة، وللعاملين كافة. نحن في سفينة واحدة، إن غرقت غرقنا جميعًا، وإن نجت نجونا جميعًا. فليكن شعارنا الدائم: الشراكة، لا الصراع.

جورج غنايم: العمل النقابي في فلسطين مسؤولية وطنية قبل أن يكون تمثيلًا طلابيًا... ونحن في اتحاد طلبة جامعة بيت لحم نحمل همّ الطالب وقضيته في آنٍ معًا

وسط مشهد فلسطيني تتعدد فيه التحديات، وتتقاطع فيه القضايا الوطنية مع الهموم اليومية للفرد، يبقى الطالب الفلسطيني جزءًا أصيلًا من هذا الواقع المتشابك. وفي مؤسسات التعليم العالي، تتجلى تلك العلاقة ما بين النضال اليومي والتحصيل العلمي في أبهى صورها من خلال العمل النقابي الطلابي، الذي لم يكن في يوم من الأيام ترفًا تنظيميًا، بل شكلًا من أشكال المقاومة المجتمعية الواعية.

ولأن جامعة بيت لحم كانت – وما زالت – منارة في العمل الطلابي الوطني والمجتمعي، فقد كان لنا هذا اللقاء الخاص مع رئيس مجلس اتحاد الطلبة فيها، جورج غنايم، الذي حمل على عاتقه قيادة المجلس في مرحلة دقيقة، يُعاد فيها تعريف دور الاتحاد، وتُختبر فيها قدرة الحركة الطلابية على مجابهة التحديات داخل الجامعة وخارجها.

في البداية، جورج، كيف تُعرّف العمل النقابي الطلابي من وجهة نظرك؟

العمل النقابي في الإطار الطلابي هو تجسيدٌ فعلي لمبدأ الشراكة في صنع القرار داخل المؤسسة الأكاديمية، وهو انعكاسٌ لحالة الوعي لدى الطلبة بحقوقهم وواجباتهم. نحن لا نمارس العمل النقابي من منطلق إداري أو خدماتي فحسب، بل ننطلق من قناعة راسخة بأن الاتحاد هو ممثل شرعي للطلبة، ومنبر حرّ يُعبّر عن صوتهم في مختلف القضايا، سواء ما تعلق بالشأن الأكاديمي، أو الاجتماعي، أو حتى الوطني.

الاتحاد ليس مجرد مجلس منتخب، بل هو مؤسسة قائمة بحد ذاتها، تحمل رؤية ورسالة، وتُمارس أدوارًا متعددة، تبدأ من متابعة الشؤون اليومية للطلبة، ولا تنتهي عند حدود التأثير في السياسات العامة للجامعة.

ما الذي يجعل للعمل النقابي الطلابي في فلسطين خصوصية لا نجدها في بلدان أخرى؟

الخصوصية الفلسطينية تنبع من خصوصية السياق السياسي والاجتماعي الذي نعيشه. نحن في حالة تحرر وطني لم تكتمل بعد، ولا زلنا نواجه الاحتلال وسياساته القمعية في كل تفاصيل حياتنا. وبالتالي، فإن العمل النقابي في فلسطين يتجاوز حدوده التقليدية، ويتحول إلى أداة من أدوات الصمود، ومساحة للتعبير الوطني والسياسي.

الطالب الفلسطيني ليس منعزلًا عن قضايا شعبه، بل هو في قلبها، وهو ما يجعل اتحاد الطلبة يقوم بأدوار إضافية، مثل المشاركة في الفعاليات الوطنية، ورفض السياسات الجائرة، وتنظيم حملات دعم للأسرى والمخيمات والقرى المهددة بالهدم.

كيف ترى العلاقة بين العمل النقابي والعمل الوطني؟ هل هناك تداخل طبيعي؟

بالطبع. العلاقة عضوية ولا يمكن فصلها. العمل النقابي في فلسطين هو امتداد للعمل الوطني، والحركة الطلابية كانت – تاريخيًا – رافدًا أساسيًا للحركة الوطنية الفلسطينية. من داخل الجامعات خرجت قيادات سياسية، ونُظّمت مظاهرات، وتشكّلت مبادرات غيرت الواقع.

نحن في اتحاد طلبة جامعة بيت لحم نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على جدران الجامعة، بل يمتد إلى الشارع الفلسطيني، وإلى كل ساحة فيها نضالٌ أو مطلبٌ عادل. مهمتنا أن نربي الطالب على الوعي، والانتماء، والمشاركة، لا أن نُبقيه في دائرة المطالب الأكاديمية فقط، رغم أهميتها.

ما أبرز التحديات التي تواجهونها في مجلس الاتحاد؟

هناك تحديات على مستويات عدة. أولها على الصعيد الداخلي، حيث نحرص على مأسسة العمل داخل المجلس، وضمان استمرارية البرامج، بغض النظر عن تغير الأشخاص. وثانيها في العلاقة مع إدارة الجامعة، التي يجب أن تقوم على الحوار والشراكة والاحترام المتبادل.

لكن التحدي الأكبر هو الحفاظ على وحدة الجسم الطلابي، وعلى ثقة الطلبة بالمجلس. هذا يتطلب شفافية في العمل، واستجابة سريعة للمطالب، ووجود دائم بين الطلبة في الساحة والممرات والقاعات.

وهناك تحديات خارجية، كالوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه الطلبة وعائلاتهم، وارتفاع الرسوم، وظروف الاحتلال، وكلها عوامل تفرض علينا مسؤوليات إضافية.

ما المشاريع أو المبادرات التي يعمل عليها مجلس الاتحاد حاليًا؟

لدينا خطة عمل شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأكاديمي، المحور النقابي الخدماتي، والمحور الوطني التوعوي.

في الجانب الأكاديمي، نتابع قضايا الطلبة المتعلقة بالتسجيل، والجداول، والملاحظات على نظام التعليم. وفي الجانب النقابي، نعمل على تحسين الخدمات داخل الحرم الجامعي، وتعزيز العلاقة مع الإدارات المختلفة.

أما في الجانب الوطني، فنحرص على تنظيم فعاليات وطنية وثقافية تُعزز من الهوية والانتماء، ونقيم شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، ونفتح المجال أمام الطلبة للمشاركة في تدريبات ومبادرات خارج الجامعة.

ما الرسالة التي توجهها لطلبة جامعة بيت لحم من موقعك كرئيس للمجلس؟

رسالتي الأولى هي أن الاتحاد ملك للطلبة، وليس كيانًا منفصلًا عنهم. نحن نعمل باسمهم، ومن أجلهم، ونجاحنا مرهون بتفاعلهم ومبادرتهم.

أدعو كل طالبة وطالب إلى الانخراط في العمل النقابي، والمشاركة في النشاطات، والتعبير عن آرائهم بحرية. الجامعة هي أكثر من صف ومحاضرة، هي بيئة للحوار، والوعي، وصناعة المستقبل.

وأقول لهم: لا تنتظروا التغيير، بل كونوا أنتم صانعيه. ونحن في مجلس الاتحاد سنبقى صوتكم، وظهركم، وبوصلتكم في كل القضايا.

كلمة أخيرة؟

العمل النقابي ليس مهمة سهلة، لكنه شرف كبير. أن تمثل آلاف الطلبة، وتكون صوتهم، وتدافع عنهم... فهذا تكليف لا تشريف. ونحن في اتحاد طلبة جامعة بيت لحم نحمل هذه المسؤولية بكل صدق، ونعمل بروح الفريق، ونؤمن أن مصلحة الطالب هي أولويتنا العليا.

أشكر كل من يساهم في إنجاح هذه المسيرة، من زملائي في المجلس، إلى الطلبة الذين يثقون بنا، وأؤكد أن بابنا مفتوح دائمًا، وأيدينا ممدودة لكل من يريد أن يبني معنا مستقبلًا أفضل.

دور النقابات في فلسطين من خلال وجهة نظر إبراهيم عبيد، ممثل جبهة العمل التقدمي ونائب رئيس مجلس الطلبة:

النقابات الفلسطينية بين الحضور والتحدي: حوار مع إبراهيم عبيد، ممثل جبهة العمل التقدمي ونائب رئيس مجلس الطلبة"

في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالواقع الفلسطيني، تُطرح تساؤلات عديدة حول دور النقابات العمالية والطلابية والمهنية، وقدرتها على الدفاع عن الحقوق، ومواجهة الهيمنة السياسية، واستعادة دورها التاريخي في حماية الفئات المهمشة. في هذا السياق، أجرينا هذا الحوار مع إبراهيم عبيد، ممثل جبهة العمل التقدمي ونائب رئيس مجلس الطلبة، الذي تحدّث معنا بصراحة وعمق عن واقع العمل النقابي في فلسطين، والمخاطر التي تهدده، والفرص التي يمكن استثمارها لإحياء دوره.

بدايةً، كيف تقيّم دور النقابات في فلسطين اليوم، خصوصًا النقابات المهنية والطلابية؟

إبراهيم عبيد: لا يمكن الحديث عن الحركة النقابية في فلسطين دون العودة إلى جذورها التاريخية، حيث لعبت النقابات دورًا جوهريًا في النضال الوطني والاجتماعي، لا سيما خلال الانتفاضة الأولى. في تلك المرحلة، لم تكن النقابات مجرّد أطر مطلبية، بل كانت أدوات تنظيم للمجتمع، تُسهم في تعبئة الناس، وتقديم الخدمات، والمشاركة في المقاومة الشعبية. أما اليوم، فإن الواقع يختلف كثيرًا؛ فمعظم النقابات أصبحت إمّا خاضعة لسلطة سياسية، أو مأسورة داخل أطر حزبية مغلقة، الأمر الذي أفقدها جزءًا كبيرًا من شرعيتها أمام الشارع.

برأيك، ما هي أبرز التحديات التي تُواجه العمل النقابي حاليًا؟

عبيد: هناك عدة تحديات، أولها التسييس المُفرِط للعمل النقابي، حيث باتت كثير من النقابات أدوات بيد الأحزاب، تُستخدم لترسيخ النفوذ السياسي بدلًا من الدفاع عن حقوق أعضائها. ثانيًا، هناك ضعف في الثقافة النقابية لدى شريحة واسعة من الشباب، نتيجة الإحباط العام، وانعدام الثقة بالمؤسسات. وثالثًا، يواجه العمل النقابي تضييقًا من قبل السلطات، سواء من خلال القوانين المقيدة، أو عبر التضييق على الحريات، ما يحدّ من استقلالية النقابات وقدرتها على التحرك.

كيف ترى دور النقابات الطلابية في هذا السياق؟ وهل ما زالت تُعبّر عن هموم الطلبة؟

عبيد: النقابات الطلابية في الجامعات الفلسطينية تمرّ بأزمة مزدوجة؛ أزمة تمثيل، وأزمة ثقة. في كثير من الأحيان، نجد أن الخطاب الموجّه للطلبة بات بعيدًا عن أولوياتهم الحقيقية مثل الرسوم الجامعية، وجودة التعليم، وحرية التعبير داخل الحرم الجامعي. بدلًا من ذلك، يتم تسييس النقابات الطلابية بطريقة مفرطة. نحن في جبهة العمل التقدمي نسعى إلى تغيير هذا الواقع، من خلال إعادة الاعتبار للنقابات كأطر نضالية تمثل الطلبة، وتدافع عنهم، وتنخرط في قضاياهم اليومية.

هل ما زال هناك أمل بإصلاح النقابات، واستعادة دورها التاريخي؟

عبيد: بالتأكيد، ما زال هناك أمل، وهناك طاقات شبابية كبيرة في الساحة الفلسطينية تملك الوعي والحافز، لكنها بحاجة إلى فضاء حر وآمن كي تتحرك. الإصلاح يبدأ من القاعدة، عبر رفع الوعي النقابي، وتحفيز المشاركة الديمقراطية، وكسر احتكار الأحزاب الكبرى للمشهد النقابي. كذلك، يجب العمل على تطوير الخطاب النقابي ليكون أقرب إلى الناس، وأكثر تلامسًا مع معاناتهم اليومية، بعيدًا عن الشعارات الفارغة أو المناكفات السياسية.

في ظل الظروف الراهنة، ما هو دوركم أنتم كنشطاء شباب، وممثلي قوى طلابية تقدمية، في الدفع نحو هذا التغيير؟

عبيد: نحن نؤمن أن التغيير يبدأ من الفعل اليومي، من بناء الأطر النقابية البديلة، أو الضغط من داخل المؤسسات القائمة نحو الإصلاح. نشارك في الحملات التوعوية، ونعمل على تعزيز دور النقابات في الفضاء الجامعي والمجتمعي. لا نخشى الاصطدام مع الواقع، وندعو إلى توسيع دائرة العمل المشترك بين النقابات والهيئات الحقوقية، والحركات الاجتماعية، حتى نُعيد النقابات إلى موقعها الطبيعي كمدافع شرس عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

كلمة أخيرة؟

عبيد: أدعو الشباب الفلسطيني إلى عدم الاستسلام لليأس، وأن يُدركوا أن النقابات ليست ترفًا تنظيميًا، بل هي خط الدفاع الأول عن حقوقنا في التعليم والعمل والحرية. يجب أن نستعيد النقابات من براثن التكلس والولاء الأعمى، ونعيد إليها روحها النضالية، وأن نُثبت أن الجيل الجديد قادر على إعادة بناء ما تهدّم، إذا ما أُتيحت له الفرصة.

في فلسطين، لا يمكن فصل النقابي عن الوطني، ولا الحقوقي عن المجتمعي. العمل النقابي هنا ليس رفاهية مؤسسات، بل ضرورة مقاومة، ومساحة للتنفس الجماعي وسط اختناقات الواقع. من حقول العمل إلى صفوف الدراسة، من الميكروفون إلى منصة المفاوضات، تظل النقابة صوتًا لا يمكن إسقاطه، مهما اشتدّ الظلام. ويبقى السؤال مفتوحًا: كيف نُحصّن هذا الصوت من التسييس، ونصونه من التكلّس، ونضمن أن يظل مرتكزًا على الحق لا على الولاء؟ الجواب ليس فقط في مكاتب النقابات، بل في وعي الناس... وفي شراكتهم.