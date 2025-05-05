الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) تصادق على توزيع أسهم منحة على مساهميها عددها 5 مليون سهم وإصدار سندات قرض جديدة بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار

وطن: عقدت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار يوم الإثنين الموافق 5 أيار، 2025 اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي في مدينة رام الله، فلسطين برئاسة السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي وبحضور من أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والمستشار القانوني للشركة وحشد من مساهميها.

وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عددها 5 مليون سهم أي بنسبة حوالي %3.22 من رأس المال المدفوع الحالي والبالغ 155 مليون دولار، ليصبح رأس المال المدفوع مساوي لرأس المال المصرح به للشركة وهو 160 مليون دولار. وتبلغ القيمة السوقية للأسهم التي سيتم توزيعها على المساهمين المسجلين كما بتاريخ 4 أيار، 2025 حوالي 9 مليون دولار أمريكي.

كما صادقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على إصدار سندات قرض جديدة لمدة خمس سنوات بثلاث عملات، الدولار الأمريكي، والدينار الأردني واليورو حيث تتجاوز قيمتها الإجمالية بالعملات الثلاث 100 مليون دولار أمريكي.

وفي كلمته، أشار العقاد أن العام 2024 كان صعباً للغاية على فلسطين مع استمرار الحرب المدمرة على غزة، وتوسع نطاق الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تراجع النشاط التجاري بشكل كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما أثر بشكل سلبي على معظم شركات المجموعة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه بالرغم من التحديات الكثيرة في فلسطين والدول التي تعمل بها شركات المجموعة خاصة في تركيا بسبب تكبد الشركة خسائر غير نقدية اجراء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 بسبب تصنيف تركيا كدولة ذات تضخم مفرط،

إلا أن أيبك حققت ارباحاً مقبولة لمساهميها، حيث وصلت مجمل الايرادات 1.12 مليار دولار أمريكي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات حوالي 64.5 مليون دولار، وبلغت صافي الأرباح 8.11 مليون دولار أمريكي، بتراجع نسبته حوالي %57 مقارنة بالعام 2023.

وأضاف العقاد أنه في العام 2024، قامت أيبك بتوسيع عملياتها في فلسطين بالرغم من الظروف القاسية والصعبة التي نعيشها حيث قمنا بالاستحواذ على %51 من شركة ريما للورق الصحي. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا الثابت بدعم الصناعات المحلية وتعزيز فرص العمل في فلسطين.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية، وهي مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة ريما للورق الصحي، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 3,400 كادر في شركات المجموعة. للمزيد من المعلومات: