رئيس الوزراء: اجتماعنا في جنين التزام ولن نتوانى عن كل جهد ممكن في الدفاع عن حقوق شعبنا

وطن: افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت اليوم الاثنين، في محافظة جنين.

وأكد أن انعقاد مجلس الوزراء في محافظة جنين، هو رسالة تعبر عن رفضنا القاطع لكل الإجراءات الإسرائيلية الظالمة ضد أبناء شعبنا، فوجودنا على هذه الأرض المعطاءة، هو تأكيد حيّ على أن المخيمات ستبقى شاهدة على النكبة، حتى تتحقق العدالة الكاملة لشعبنا الفلسطيني، وهو التزام، وليس مجرد زيارة، التزام بأننا لم ولن نتوانى عن بذل كل جهد ممكن في الدفاع عن حقوق شعبنا، وفي مقدمتها وقف العدوان المستمر على المحافظات كافة، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية المخيمات وتهجير أهلها.

وقال إن ما تواجهه جنين وطولكرم هو محاولة لاستنساخ ما جرى ويجري في قطاع غزة منذ ما يزيد على عام ونصف عام، الذي ذاق فيه أبناء شعبنا في القطاع مختلف صنوف المعاناة والعذاب.

وأكد مضي الحكومة في إعداد خطط إعادة الإعمار وتنفيذها، وتسخير كل الإمكانيات بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء، وتأمين الدعم المالي اللازم لها من خلال جهد مشترك.

وأوضح أن الحكومة تتحرك ضمن خطة شاملة على عدة مسارات لتأمين الإيواء الكريم للنازحين، عبر توفير مساكن مستأجرة للعائلات التي تضم مرضى أو حالات إنسانية خاصة، والشروع ببناء منازل مؤقتة لمن يريد من العائلات التي فقدت منازلها في جنين وطولكرم، وتخصيص موارد مالية لإصلاح المنازل المتضررة جزئيًا، ما يتيح أيضًا فرص عمل للنازحين، والاستمرار في توفير فرص العمل قدر الإمكان للعاطلين عن العمل، والتحضير لإعادة الإعمار الكامل، وتجنيد الموارد المالية اللازمة.

وقال إن المجلس سيبحث حزمة من القرارات والإجراءات العملية التي أعدّتها مختلف الوزارات والهيئات، بناءً على تقييم دقيق لاحتياجات المحافظة، في البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة والاقتصاد والتنمية والعمل.

وأضاف أن الحكومة وجّهت وزارة الصحة لتوفير احتياجات طارئة من المستلزمات الطبية لجنين وطولكرم، إضافة إلى استكمال مشاريع تطويرية مهمة في مستشفى جنين الحكومي، مثل: قسم القسطرة والقلب، وتأهيل قسم الكلى، وإنشاء طابق ثالث للعناية المكثفة، بالتوازي مع التوجيه بتسريع العمل على إنشاء المستشفى الهندي التخصصي في بلدة عرابة.

وتابع: كما سنستمر في توفير برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين النساء، وتكثيف التدخلات الإغاثية للأُسر المعوزة وللفئات الأقل دخلًا.

وشدد على أن الحكومة تؤمن بأن الصمود يحتاج إلى فعل، وأن التضامن لا يكتمل إلا بالعمل. جنين، كما كانت دومًا، عنوانا للصمود، وستبقى كذلك، بجهودكم وصمودكم، وبوفاء حكومتكم بواجباتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا كافة.

وكان رئيس الوزراء قد اجتمع مع محافظ جنين كمال أبو الرب، بحضور قادة المؤسسات الأمنية والمؤسسات الحكومية والأهلية، لبحث الأوضاع في المحافظة، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها المتواصل لليوم الـ106 على التوالي.