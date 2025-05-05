وزارة الصحة في غزة: 32 شهيدًا و119 إصابة خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 52 ألف شهيد

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 32 شهيدًا، بينهم 9 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 119 إصابة جديدة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب القصف المتواصل.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52,567 شهيدًا و118,610 إصابة، في وقت بلغت فيه حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 فقط 2,459 شهيدًا و6,569 إصابة.