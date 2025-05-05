دراسة جديدة لمجموعة الهيدرولوجيين: مشاريع الطاقة الشمسية المتعلقة بضخ المياه مجدية اقتصاديا

رام الله- وطن: انهت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين دراسة تقييمية لعدد من مشاريع الطاقة الشمسية المستخدمة لضخ المياه في الضفة الغربية حيث تناولت الدراسة الجدوى الاقتصادية والجدوى البيئية وكذلك التحديات والسلبيات المحتملة.

لقد خلصت الدراسة الى ان اهم التحديات التي تواجه استخدام الطاقة الشمسية بشكل عام ولضخ المياه بشكل خاص هي قدرة شبكات الكهرباء العامة على استيعاب الاحمال الكهربائية وعدم قدرتها على استيعاب مزيد من الاحمال. إضافة الى ذلك فان غياب خيارات تخزين الطاقة واستخدام تقنيات حديثة مثل سمارت انفرترز وعدم وجود تسعيرة مناسبة لاحتساب ثمن الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وعدم وجود اليات تمويل مناسبة لإنشاء مشاريع الطاقة قد تشكل عوائق حقيقية امام إمكانية توسيع استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية في فلسطين.

وبالمقابل فقد خلصت الدراسة الى ان جميع مشاريع الطاقة الشمسية المتعلقة بضخ المياه مجدية اقتصاديا حيث بلغ معدل العائد على الاستثمار لهذه المشاريع حوالي 30% بينما معدل فترة استرداد التكاليف بلغت حوالي 3 سنوات.

إضافة الى ذلك فان الطاقة الشمسية هي صديقة للبيئة ومستدامة وتحد من التلوث وتخفف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حيث خلصت الدراسة الى ان مجموع انتاج المحطات التي تمت دراستها من الطاقة حوالي 1129 ميغا واط ساعة في السنة وقد ساهمت بتخفيف انبعاث حوالي 655 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.

في نفس السياق فان الطاقة المنتجة ذاتيا تساهم في تحقيق الاستقلال الطاقي وتقلل من الاعتماد على الطاقة المشتراة من الشركة الإسرائيلية حيث بلغت نسبة توفير ثمن الكهرباء المشتراة من الشركة الإسرائيلية الى حوالي 686528 شيكل سنويا.

ومن اهم التوصيات التي خلصت بها الدراسة هي ضرورة إعادة هيكلة بعض السياسات المتعلقة بترخيص مشاريع الطاقة وتعديل نظام التعرفة المتعلق بالطاقة المتجددة وإيجاد نظام تمويل محفز لمشاريع الطاقة المتجددة. إضافة الى ذلك ضرورة تطوير نظام رقابي على مشاريع الضخ باستخدام الطاقة الشمسية لضمان عدم زيادة الضخ واستنزاف المصادر المتاحة. أخيرا اوصت الدراسة بضرورة تحديث شبكات الكهرباء العامة وتركيب الأجهزة الذكية وخيارات التخزين المختلفة.