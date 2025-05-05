مستوطنون يقتحمون تجمعا غرب أريحا ويحاولون إحراق منزل وجرار زراعي

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، تجمع المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن مستوطنين حاولوا إحراق منزل يعود لأحد سكان التجمع، كما أقدموا على سكب مواد مشتعلة على تركتور زراعي بهدف إحراقه، قبل أن يتدخل الأهالي ويتمكنوا من إبعادهم.

وأكد أن الاعتداء تم تحت أنظار قوات الاحتلال التي لم تتدخل لوقف هذه الاعتداءات.

في السياق، اقتحم مستوطنون، اليوم، حظيرة أغنام في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا، و قاموا بفتح حظيرة أغنام تابعة للمواطن عطا سليمان كعابنة في تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، وتفرقها، وتسببوا بحالة من الخوف والقلق للأهالي.

وكان مستوطنون قد اقتحموا فجرا تجمع عرب المليحات في المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.