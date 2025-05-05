"مقاومة الجدار": 1693 اعتداء نفذها جيش الاحتلال ومستوطنوه الشهر الماضي

وطن: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1693 اعتداء، خلال نيسان الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأراضيه، وممتلكاته.

وأوضح شعبان، في تقرير الهيئة الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1352 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 341 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات الخليل بـ 292 اعتداء، ورام الله بـ 269 اعتداء، ونابلس بـ 254 اعتداءات.

وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية

موجة إرهاب المستوطنين متواصلة

تركزت اعتداءات المستوطنين في محافظات رام الله بواقع 65 اعتداء، والخليل بـ 59 اعتداء، ونابلس بـ40 اعتداء، والقدس بـ 30 اعتداء.

نفذ المستوطنون231 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت الاعتداءات باقتلاع 1168 من أشجار الزيتون، ففي محافظات رام الله بـ530 شجرة، ونابلس بـ300 شجرة، وسلفيت بـ298 شجرة.

محاولة إقامة 10 بؤر استعمارية جديدة

حاول المستوطنون إقامة 10 بؤر استعمارية جديدة منذ مطلع نيسان الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة ثلاث بؤر استعمارية على أراضي محافظة رام الله، وبؤرتين في محافظة سلفيت وأخرى في أريحا والخليل وطوباس ونابلس.

تصاعد عمليات محولة إقامة البؤر الاستعمارية في المرحلة الأخيرة يصب في إطار تمزيق الجغرافية الفلسطينية وفرض وقائع السيطرة على الأرض الفلسطينية، إذ يتولى المستوطنون مهمة إحداث تغيير على الأرض، ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع، من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استعماري يحظى بكافة الخدمات.

الاستيلاء على 54 دونما من أراضي المواطنين

استولت سلطات الاحتلال في نيسان المنصرم على ما مجموعه 54 دونمات من أراضي المواطنين من خلال 4 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية هدفت لإقامة منطقة عازلة حول مستوطنة إفراتا على أراضي محافظة بيت لحم بواقع 45 دونماً ومنطقة عازلة أخرى حول مستوطنة نيكوديم بواقع 3 دونم والأخير استهدف الأمر الأخير أراضي قرية سلواد في محافظة رام الله بهدف شق طريق استعماري يصل بين معسكر تل العاصور إلى الشارع الرئيسي بين بلدتي سلواد ودير جرير.

هدم 152 منشأة والإخطار بهدم 46 أخرى

نفذت سلطات الاحتلال خلال نيسان الماضي 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلا مأهولا، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة، ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة والقدس.

وزعت سلطات الاحتلال 46 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة الخليل بـ 16 إخطار، ورام الله بـ 14 إخطارا، والقدس بـ 12 إخطار.

باتت دولة الاحتلال تنتهج نهجاً خطيراً بخصوص البناء الفلسطيني، أولاً بتكثيف غير مسبوق لعمليات الهدم في ظل تهديدات بتكثيفها في كل المناطق، وثانيها بإجبار المواطنين على دفع تكاليف الهدم كما حدث مؤخراً في مسافر يطا، مضيفاً هذا الإجراء هدفه فرض المزيد من طبقات التعسف بالمواطنين.

دراسة 27 مخططاً هيكلياً للمستوطنات تضمنت الإعلان عن بناء حيين استعماريين جديدين

درست الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال في نيسان المنصرم 21 مخططا هيكليا لصالح مستوطنات الضفة الغربية و6 مخططات لصالح مستوطنات داخل حدود بلدية القدس، صادقت على 10 مخططاً هيكليا، في حين أودعت 17 مخططاً هيكلياً أخرى، واستهدفت مخططات شهر نيسان ما مجموعه 3030 دونما من أراضي المواطنين.

أشارت الخرائط المرفقة مع المخططات الهيكلية الواردة إلى نية دولة الاحتلال إحداث عملية توسعة على مستوطنة نوكديم المقامة على أراضي المواطنين في قرى عرب التعامرة جنوب شرق قلعة هيرودس في محافظة بيت لحم من خلال المصادقة على مخطط هيكلي (انظر الخارطة الجانبية) يهدف لإنشاء حي جديد يعود للمستوطنة لأغراض بناء 290 وحدة استعمارية جديد على مساحة 239 دونما، من خلال المخطط الهيكلي الذي حمل الرقم יוש/ 12/ 411.

ليس بعيداً عن المخطط الأول الذي يؤدي إلى بناء حي يتبع لمستوطنة نوكديم، وبعد مراجعة الخرائط المرفقة بالمخطط الهيكلي الخاص بمستوطنة معاليه عاموس، تبين نية دولة الاحتلال إقامة حي استعماري يتبع لمعاليه عاموس من خلال إيداع المخطط الذي يحمل الرقم יוש/ 8/ 1/ 413، والذي يهدف إلى بناء 148 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر 42 دونماً من أراضي قرية كيسان جنوب محافظة بيت لحم.

اللافت في المرحلة الأخيرة هو نزوع دولة الاحتلال إلى سياسة إنشاء الأحياء الاستعمارية التي تبتعد جغرافياً عن المستوطنة الأم، بهدف السيطرة على أكبر قدر ممكن من المساحات الجغرافية تمهيداً لإعلانها كمستوطنات منفصلة كما حدث في الإعلان الأخير لحكومة الاحتلال من خلال الاعتراف بفصل 13 حي استعماري جديد واعتبارها مستوطنات كاملة.