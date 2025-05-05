حمدي فرّاج يكتب لوطن: بعد إغلاقها البحر ، صنعاء تغلق الجو .. رب إبراهيم لا يهلك البار مع الأثيم

أعلنت صنعاء عن فرضها حظرا جويا شاملا على إسرائيل ، و كان يمكن لنا تصور الإعلان انه صراخ عربي ، من ضمن الصراخات التي اسمعت عن تحرير فلسطين عبر السبعة و السبعين سنة الماضية ، فما زادت صراخاتهم الا مزيدا من تبديد فلسطين ، من النكبة الى النكسة الى الإبادة ، إبادة حديثة تتضمن القتل بالقصف و التجويع ، على مدار سنتين تقريبا ، و إذا كان العرب قد خدّرونا بصراخاتهم في النكبة و النكسة ، فإنهم في الإبادة قد صمتوا صمت القبور .

لقد جاء الإعلان الصنعائي ، بفرض الحظر الجوي على إسرائيل ، بعد بضع ساعات فقط على قصف مطارها الدولي "بن غوريون" بصاروخ حقيقي بالستي فرط صوتي ، و ليس كأسلحة العرب في حرب النكبة تطلق الى الخلف ، و لا كأسلحة النكسة ، التي لم تطلق ابدا ، لا الى الامام و لا الى الخلف . هذا الصاروخ العروبي الذي ضرب المطار ، ضرب أيضا في بنية إسرائيل العقلية و الأمنية و السياسية و النفسية و الاقتصادية . و عليه ، فإن التهديد الصنعائي بفرض الحظر الجوي على إسرائيل ، له من ملامسة الواقع بعض النصيب ، لكنه و بكل الاحوال ، ليس صراخا عربيا على الاطلاق.

لقد أثار الصاروخ موجة حادة من الغضب الإسرائيلي ، لدى الحكومة و المعارضة على حد سواء ، و ارتفعت نبرة التهديد لتطول الحوثيين و الإيرانيين ، حتى كادت تلامس حدود الصراخ العربي ، و لكن هذه المرة ، بالعبري . لم يخرج من بينهم من يقول لنتنياهو و حكومته : بيتنا من زجاج ، فلا تسمح لنفسك إلقاء بيوت الآخرين بالحجارة ، منذ سنتين تقريبا ، و انت تضرب غزة و الضفة و لبنان و ايران و سوريا – قبل سقوط الأسد و بعده - ، هل تظن ان هذا يروق لبقية جيراننا العرب ممن وقعوا معنا اتفاقيات سلام ، و اذا راق ذلك لحكامهم ، هل تصدق انه يروق لشعوبهم التي تعد بمئات الملايين . كف عن رمي الاخرين بحجارتك ، فشلت على مدار سنتين تقريبا في إلحاق الهزيمة بحركة سياسية صغيرة بجيشك الأقوى من بين أقوى جيوش العالم ، حولتنا معه الى دولة إبادة جماعية بحق أطفال و نساء ليس لهم أي ذنوب الا انهم من سكان غزة ، أما جيشنا الذي كنا نباهي به انه أكثر الجيوش أخلاقية في العالم ، و الذي لا يهزم ، ها هو يهزم و يصبح على قوائم جيوش العار . و لا تنسى انهم على مدار سنتين تقريبا ، قد أغلقوا علينا البحر.

في حديث للرب مع إبراهيم عن تدمير سدوم و عمورة لكثرة شرورهم و آثامهم ، سأله إبراهيم : "أفتهلك البّار مع الأثيم ؟ عسى أن يكون خمسون بارٍّا في المدينة ؟ فقال الرب : إن وجدت في سدوم خمسين بارٍّا فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم . فأجاب إبراهيم وقال : ربما نقص الخمسون بارٍّا خمسة ، أتهلك كل المدينة بالخمسة ؟ فقال : لا أهُلك إن وجدت هناك خمسة وأربعين" . و ظل إبراهيم ينقص العدد حتى وصل الى عشرة بررة ، فقال الرب : "لا أهلك من أجل العشرة" ، وذهب . سفر التكوين 18 .