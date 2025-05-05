فريق العمل الإنساني الدولي يرفض خطة الاحتلال لإيصال المساعدات لغزة

وطن: أعرب فريق العمل الإنساني الدولي بالأرض الفلسطينية المحتلة عن رفضه خطة الاحتلال لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكد أنها "تتعارض مع المبادئ الإنسانية".

وقال الفريق، عبر بيان في وقت متأخر الأحد، إن "المسؤولين الإسرائيليين سعوا إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني".

وتابع: "كما سعوا إلى جعل الفريق يوافق على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها الجيش الإسرائيلي، بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر"

الفريق أضاف أن "السلطات الإسرائيلية – على مدى تسعة أسابيع – منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة، بغض النظر عن أهميتها لبقاء الناس على قيد الحياة".

وأشار إلى أن "هذا الوضع أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات من مخازن المنظمات الإنسانية وانتشار الجوع بين الأطفال" ومنتقدا الخطة الإسرائيلية المقترحة، قال الفريق الدولي إن “تصميم الخطة المقدمة إلينا يعني أن أجزاء كبيرة من غزة – بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفا – ستظل بدون إمدادات”.

وشدد على أنها “تتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية… إنها خطيرة، تدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة، وتهدد الأرواح، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، وتزيد من ترسيخ النزوح القسري”.