الاحتلال يهدم منازل وآباراً في مسافر يطا ويواصل عمليات الهدم في الأغوار الشمالية

وطن: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بعمليات هدم واسعة طالت منازل ومنشآت في مناطق متفرقة، طالت خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل وخربة الدير في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الإعلامي أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال أخلت بالقوة عدة منازل تعود لعائلة الدبابسة في خلة الضبع، قبل أن تهدم خمسة مساكن وآبار مياه، ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ المنطقة من سكانها.

وفي السياق ذاته، شرعت جرافات الاحتلال بعمليات هدم في خربة الدير بالأغوار الشمالية، استهدفت منشآت سكنية وحظائر ماشية، وسط استنكار واسع من الأهالي الذين يواجهون حملات تهجير متواصلة.

وتأتي هذه الانتهاكات في إطار التصعيد الإسرائيلي الهادف لتوسيع الاستيطان وفرض واقع تهجيري في المناطق المصنفة "ج".