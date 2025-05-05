الاحتلال يمنع الطواقم التعليمية من الوصول إلى مدارسهم في الأغوار

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عشرات المعلمين والمعلمات، من الوصول إلى المدارس في الأغوار الفلسطينية.

وأفاد مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة، بأن الاحتلال يمنع حتى اللحظة، حوالي 130 منتسبا للسلك التعليمي في الأغوار الشمالية، و150 في مدارس الأغوار الوسطى والجنوبية، من المرور عبر حاجز الحمرا العسكري.

وحاجز الحمرا الذي يقع عند مفترق طرق يربط بين محافظات الضفة الغربية، والأغوار يشهد منذ عامين تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين.

وتعتمد شريحة كبيرة من المواطنين على الحجاز للوصول إلى أماكن عمليهم، في ظل إغلاق حاجز تياسير شرق طوباس، معظم ساعات اليوم، والذي يشهد الآخر تشديدات مضاعفة.