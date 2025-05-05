الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدنًا وبلدات بالضفة واعتقلت عددًا من المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمال الضفة، واعتقلت الشاب عبود الشاويش بعد مداهمة منزله بالمخيم.

وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية، باعتقال ثلاثة شبان من بلدة بلعا شرق المدينة، وهم: معاذ نور، وصهيب أبو فرح، وأحمد زهدي جيتاوي.

كما أفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين في قرية قبيا غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد مروان وعبد الرحمن عبيد بعد مداهمة منزليهما في قرية العيساوية بالقدس المحتلة، فجر اليوم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميل محمد التنح (45 عامًا) بعد مداهمة منزله في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.

ونوهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا، جنوب غربي محافظة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، واعتقلت الشابين بشار يونس السويطي ونور البرادعي، تزامنًا مع مصادرة مركبتين خلال الاقتحام.