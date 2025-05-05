19 شهيدا منذ فجر اليوم بقصف إسرائيلي شمال غرب غزة

وطن: استشهد نحو 20 مواطنا بينهم أطفال، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف حيي الكرامة والسلاطين شمال غرب غزة.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه في محافظة الشمال انتشلت 15 شهيدا، و10 مصابين فجر الاثنين، بقصف استهدف ثلاث شقق سكنية في برج "الرموز" بحي الكرامة.

واوضح "إنتشلت طواقمنا 15 شهيد و 10 اصابات في استهداف اسرائيلي لثلاثة شقق سكنية ببرج "الرموز" بمنطقة الكرامة".

وأضاف أن طواقمه في ذات المحافظة انتشلت 4 شهداء، و5 إصابات في حي السلاطين، بعد قصف استهدف منزل لعائلة العطار.

وتبحث طواقم الدفاع المدني عن شهداء أو مصابين محتملين جراء فقدان عدد من سكان البناية تحت الأنقاض.