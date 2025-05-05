عدوان امريكي على صنعاء

وطن: اتهمت جماعة انصار الله في اليمن، الإثنين، الولايات المتحدة بشن نحو عشر غارات جوية على العاصمة صنعاء ومحيطها، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم صاروخي استهدف محيط مطار اللد قرب تل أبيب.

وتسببت الغارات بإصابة 15 مدنيا، بينهم حالات في شارع الأربعين ومنطقة المطار، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في صنعاء.

وأكدت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة أن الضربات الجوية استهدفت عدة مواقع في العاصمة، بينها شارع الأربعين وشارع المطار، بينما وصفت وزارة الصحة الهجمات بـ"العدوان الأميركي"، مشيرة إلى سقوط جرحى مدنيين بينهم أطفال.