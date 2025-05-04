القوات المسلحة اليمنية تعلن فرض حصار جوي على الاحتلال وتدعو شركات الطيران لتجنّب مطاراتها

وطن: في ردٍ على التصعيد الإسرائيلي وإعلانه توسيع عملياته العسكرية على قطاع غزة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن شروعها في تنفيذ حصار جوي شامل على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر استهداف متكرر للمطارات الإسرائيلية، وفي مقدّمتها مطار اللد، المعروف إسرائيلياً باسم مطار بن غوريون.

ودعت القوات المسلحة اليمنية جميع شركات الطيران العالمية إلى أخذ هذا البيان على محمل الجد منذ لحظة إعلانه، مطالبة بإلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى مطارات الكيان الإسرائيلي حفاظاً على سلامة الطائرات والمسافرين.

وأكدت اليمن أن استمرار العدوان الإسرائيلي على دول عربية كلبنان وسوريا أمر مرفوض، وشددت على أن الأمة العربية لن ترضخ للعدوان، وستبقى صامدة في وجه محاولات الإخضاع والاستباحة.