مستوطنون يحرقون غرفا زراعية قرب المغيّر شمال شرق رام الله

وطن: أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، غرفا زراعية قرب قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس المجلس القروي في المغير، أمين أبو عليا، بأن مستوطنين هاجموا منطقة "سهل سيع" بين قريتي المغير وأبو فلاح، وأحرقوا غرفا زراعية تعود لمواطنين من قرية أبو فلاح وبلدة ترمسعيا المجاورتين.

وذكر أبو عليا أن المستوطنين يهاجمون منطقة السهل باستمرار، ويحرقون ويخربون أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وأن اعتداءاتهم في تصاعد مستمر، خاصة بعد إقامتهم بؤرة استيطانية في المنطقة مؤخرا.