اليمن يعلن مرحلة جديدة في التصنيع العسكري ويؤكد استمرار الضربات حتى وقف العدوان على غزة

وطن: أكد مصدر يمني رفيع أن البلاد على أعتاب تحولات استراتيجية في ميدان التصنيع العسكري، مشيراً إلى قرب "فرض معادلات جديدة" في المعركة الدائرة.

وأوضح المصدر أن اليمن فعّل منظومات صاروخية جديدة، ويواصل تطوير قدراته العسكرية بشكل نوعي، لافتاً إلى أن "أي منظومات اعتراضية، مهما بلغت من التطور، لن تتمكن من التصدي لصواريخ اليمن".

وأشار إلى أن القدرات العسكرية لصنعاء لم تتأثر رغم التصعيد، مؤكداً أن "مطار بن غوريون دليل على دقة سلاحنا ومصداقية تهديداتنا".

وذكر المصدر أن الجهود العسكرية، رغم تسخير عشرات الأقمار الاصطناعية لمراقبة صعدة ومناطق يمنية أخرى، لم تنجح في تحييد أسلحة الجيش اليمني أو الحصول على بنك أهداف فعال.

من جهته، جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، التأكيد على أن الضربات اليمنية لن تتوقف ما لم يُرفع الحصار ويُوقف العدوان على قطاع غزة.

وفي أعقاب الضربة الصاروخية التي استهدفت مطار اللد، قال المشاط، اليوم الأحد، إن اليمن مستعد لخوض خيارات تصعيدية جديدة إذا واصل الاحتلال تجاهل مطالب إنهاء العدوان.

وأضاف: "لا يزال أمام الصهاينة فرصة للعودة إلى أوطانهم ومغادرة فلسطين قبل فوات الأوان"، محذّراً من الثقة بـ"إدارتي نتنياهو وترامب".

وبشأن التصعيد الأميركي ضد اليمن، أكد المشاط أن بلاده أفشلت المرحلة الأولى من العدوان، مشيراً إلى أن "ضرب حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" بدقة هذا الأسبوع، وإسقاط مقاتلة F-18 من على متنها، دليل واضح على قدراتنا العسكرية".

ولفت إلى أن معلومات الجيش الأميركي لا تزال مكشوفة أمام أجهزة الاستطلاع اليمنية، وأن واشنطن لم تأخذ التحذيرات اليمنية غير المباشرة على محمل الجد، ظناً منها أن منظوماتها الدفاعية كفيلة بصد أي رد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار اللد في مدينة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي، في إطار "الرد على المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكدت القوات في بيان أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وتسبب بتوقف حركة المطار لأكثر من ساعة، مشيرة إلى فشل المنظومات الدفاعية الأميركية والإسرائيلية في اعتراضه، وإلى دخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

المصدر: "الميادين"