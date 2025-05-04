الاحتلال يأمر بتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدًا لتوسيع الحرب على غزة

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال بدأ بإرسال أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في إطار التحضيرات لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) من المتوقع أن يصادق اليوم على خطط تصعيد العمليات في غزة، وهو ما يتطلب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط.

وأوضحت الصحيفة أن الآلاف من جنود الاحتياط تلقوا خلال الأيام الماضية إشعارات من قادتهم، تطالبهم بالاستعداد الفوري للالتحاق بالخدمة.

وأشارت إلى أن العديد من هؤلاء أعربوا عن نيتهم عدم الامتثال لأوامر التجنيد، بسبب حالة الإرهاق التي يعانون منها.

بدورها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في جيش الاحتلال، أن التجنيد يهدف إلى استبدال القوات النظامية المنتشرة في الضفة الغربية وعلى الحدود الشمالية، لإتاحة المجال أمام هذه الوحدات للمشاركة في توسيع القتال داخل القطاع.

وأضافت الصحيفة أن الجيش لا يزال متمسكًا بأهدافه المعلنة للحرب، وعلى رأسها استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، والذين يُقدّر عددهم بـ59 شخصًا، 24 منهم فقط يعتقد أنهم أحياء، وفق بيانات رسمية.

في المقابل، أعلنت حركة "حماس" أنها قدمت مقترحًا لوقف إطلاق نار شامل ومتزامن لمدة خمس سنوات، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض المقترح وأصر على تجزئة الملفات.