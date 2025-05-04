"سرايا القدس" تنشر مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية بعبوات معاد تدويرها شرق غزة

وطن: نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مقاطع مصورة توثق استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظات تفجير عبوات ناسفة، قالت السرايا إنها "مُعاد تدويرها من مخلفات الاحتلال"، واستُخدمت في استهداف جرافة عسكرية خلال توغل إسرائيلي في المنطقة.

وأكدت سرايا القدس أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفته بـ"معركة طوفان الأقصى"، مشددة على استمرارها في مواجهة القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.