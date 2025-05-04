الاحتلال يغيّر مخططاً للاستيلاء على أراضٍ غرب بيت لحم

وطن: أعلنت قوات الاحتلال تغيير مخطط للاستيلاء على أراضٍ في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد المختص بشؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن سلطات الاحتلال أصدرت مخططاً تفصيلياً يتضمن تغيير تخصيص أراضٍ في موقع "واد الحمرا" في بلدة حوسان، وذلك بموجب المخططين رقم (1/1/3/10/2/436) و(426/7/أ/2/2)، بهدف بناء وحدات سكنية استيطانية، ومبانٍ عامة، وإصدار تراخيص بناء وإشغال في مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي المواطنين.

كما يتضمن المخطط تغيير خط بناء طريق 375 من عرض 100 متر إلى 50 متراً، وإنشاء محطات وقود.