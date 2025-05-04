"نتنياهو": الحرب ستنتهي عند القضاء على "حماس" وإعادة الأسرى

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال يقاتل في قطاع غزة وفق ما أسماها "خطة الحسم"، لافتاً إلى أن الحرب على القطاع ستنتهي عندما يحقق "نصراً كاملاً ومطلقاً".

وأشار "نتنياهو" في تصريحات مصورة نُشرت عبر حساباته الرسمية، إلى أن "خطة الحسم" التي تحدث عنها تتضمن مراحل متعددة، بينما ستنتهي الحرب عند القضاء على حركة "حماس" وإعادة الأسرى.

ولفت في تصريحاته إلى أنه تم إعادة 80% من الأسرى الإسرائيليين، مضيفاً "وسنعيد الباقين عبر استمرار الضغط العسكري".

وتطرق إلى أن الكابينيت السياسي والأمني سيعقد في وقت لاحق اليوم اجتماعاً، لمناقشة المرحلة التي يعرضها رئيس أركان الجيش، إيال زامير.

واعتبر "نتنياهو" أن الضغط العسكري على حركة "حماس" قد نجح، "وسينجح كذلك في إعادة الأسرى المتبقين في القطاع".

وعن الدعوات المتزايدة في "إسرائيل" لوقف الحرب، والاتهامات الموجهة إليه بأنه يواصلها لدوافع سياسية، هاجم نتنياهو معارضيه، متهمًا إياهم بالتحريض على رفض الخدمة العسكرية.

ورأى أن الدعوات إلى العصيان في "إسرائيل" ورفض الخدمة العسكرية، يشجع "حماس" وأعداء "إسرائيل".

رفض "نتنياهو" الاتهامات الموجهة إليه حول مواصلة الحرب بدافع بقائه السياسي، متهماً اليسار بشن "حملة دعائية" تهدف إلى التأثير على الرأي العام وبث الذعر.

ودافع عن إدارته لملف الأسرى الإسرائيليين في غزة من خلال ما وصفه بـ"الضغط العسكري".

وحول الاستهدافات اليمنية نصرةً لقطاع غزة، قال "نتنياهو" إن العمل ضد "الحوثيين" لا ينتهي بضربة واحدة، مشيراً إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع أمريكا ضدهم.

ويواصل بنيامين نتنياهو حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ عام ونصف، بينما يتخذ من التجويع سلاحاً آخر إلى جانب القصف والقتل، ضد أهالي القطاع.