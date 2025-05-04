في اليوم العالمي لحرية الصحافة : نقابة الصحفيين تكشف وقائع مرعبة لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين

210 شهيدا من الصحفيين و664 من عائلاتهم

قتل الصحفيين في الميدان ومنازلهم وحتى في الخيام

178 اصابة دامية و 226 نجوا من الرصاص الحي

تقرير محمد اللحام - رئيس لجنة الحريات الصحفية – نقابة الصحفيين الفلسطينيين : منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، تشهد الساحة الفلسطينية موجة غير مسبوقة من الجرائم والانتهاكات التي تستهدف الطواقم الصحفية والإعلامية بشكل ممنهج.

وقالت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين انها تتابع هذا التصعيد الدموي باهتمام بالغ، حيث رصدت واستندت إلى بيانات ميدانية موثقة لتضع أمام المؤسسات الإعلامية والحقوقية والمجتمع الدولي صورة دامغة عن الجرائم المقترفة بحق الصحفيين الفلسطينيين، أفرادًا ومؤسسات.

وسلطت اللجنة في تقرير لها اليوم الاحد الضوء على مختلف أشكال الاستهداف من قتل مباشر، وقصف للمنازل، واعتقالات، وتدمير شامل للمؤسسات الإعلامية، كاشفين حجم الثمن الباهظ الذي يدفعه الصحفيون لمجرد ممارستهم لحقهم في نقل الحقيقة.

قتل بكل الأدوات

تستمر منظومة الاحتلال الإسرائيلي في الإمعان باستهداف الصحفيين الفلسطينيين على اعتبار أنهم هدف مطلوب القضاء عليه بكل الوسائل، بما فيها الصواريخ وقذائف المدفعية والطائرات المسيّرة والرصاص الحي وقنابل الغاز السام وقنابل الصوت.

ومع هذا المنسوب من البارود والإرهاب، ارتقى 210 من الصحفيين شهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة بتاريخ 7/10/2023 وحتى بداية أيار 2025.

عملت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين على رصد وتوثيق كافة الجرائم والاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي (الجيش، الساسة، المستوطنين، المحاكم، الإعلام) وجميعهم متورطون في دماء الصحفيين.

90 صحفياً قُتلوا بقصف منازلهم

في حين كان الهجوم شرساً على مباني ومقرات المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة من قبل صواريخ طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مع اليوم الأول للعدوان، وتدمير غالبية مقرات ومكاتب الفضائيات ووكالات الأنباء، لم يجد الصحفي خياراً سوى إنجاز بقية العمل من البيت، حيث لاحقتهم الصواريخ إلى المنازل، التي ارتقى فيها نحو 90 زميلاً وزميلة، لا يزال بعضهم تحت الأنقاض حتى اللحظة، مثال الزميلة الصحفية هبة العبادلة التي استشهدت مع طفلتها ووالدتها بتاريخ 9/12/2023 ببلدة القرارة بالقرب من خان يونس.

29 صحفياً قُتلوا في الخيام

بعد تدمير المكاتب والمؤسسات الإعلامية وملاحقة الصحفيين إلى غرف نومهم وقتلهم بالصواريخ، ذهبوا لنصب خيام جماعية يسترون أنفسهم من البرد والحر، اختاروا وضعها في محيط المستشفيات، على اعتقاد أن المستشفيات وخيام النزوح خارج حسابات الحروب واستهداف البارود. إلا أن الاحتلال أبى إلا أن يسطر جرائمه بأبشع الطرق والوسائل، حين استهدف الصحفيين في خيامهم الخاصة بمحيط المستشفيات، كما حدث بتاريخ 7/4/2025 باستشهاد مراسل وكالة "فلسطين اليوم" الصحفي حلمي الفقعاوي نتيجة قصف صاروخي استهدف خيمة للصحفيين في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس.

أو بخيامهم بمراكز الإيواء داخل مدارس الأونروا، كما حدث بتاريخ 7/11/2024 باستشهاد الصحفيين الشقيقين الزهراء أبو سخيل، مراسلة شبكة "نيوز الإعلامية"، وأحمد أبو سخيل، مصور الشبكة نفسها، باستهداف صاروخي لمدرسة تأوي نازحين (فهد الصباح) بحي التفاح بمدينة غزة.

يرتقي 29 منهم دون شفاعة الخيمة، ويصاب العشرات بإصابات دامية، بُترت أطراف البعض منهم.

عائلات الصحفيين تدفع ثمناً باهظاً

لم يكتفِ الاحتلال باستهداف الصحفيين بالقتل، بل طال عائلاتهم بشكل إجرامي ومرعب، دون استثناء الأطفال والنساء. لتكشف بيانات ووثائق لجنة الحريات عن تدمير 152 منزلاً تم قصفه، راح ضحيته 664 من عائلات وأقارب الصحفيين، لا لسبب سوى أن أبناءهم يعملون في الصحافة والإعلام، كما حدث مع عائلة الصحفي معتز عزايزة، الذي فقد 26 من عائلته وأقربائه بقصف منزله.

أن تكون صحفياً، هذا سبب كافٍ لآلة القتل والإرهاب في منظومة الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على عائلتك في محضر مطاردتك.

الاحتلال يستبدل الغاز المسيل للدموع بالصواريخ والرصاص الحي

من الأدلة الدامغة على استهداف القتل، أن ترتفع إصابات الصحفيين بشظايا الصواريخ والرصاص الحي عن الإصابات بقنابل الغاز وقنابل الصوت، ليصل مجموع الإصابات الدامية إلى 178، بعضهم تم بتر أطرافه، كما حدث مع المصور الصحفي سامي شحادة حين تم بتر قدمه بتاريخ 12/4/2024 بعد إصابته أثناء تغطيته الصحفية في مخيم النصيرات. وكما حدث قبل أيام بإصابة المصور إيهاب الرديني بشظية وكسر في الجمجمة والعين، ومراسل قناة BBC الصحفي أحمد الأغا، الذي أصيب بشظايا في القدم اليسرى.

نحو 226 من الصحفيين تعرضوا لإطلاق الرصاص المباشر في محيطهم لمنعهم من التغطية الصحفية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اعتقالات وإخفاء قسري

نحو 139 حالة اعتقال وتوقيف في مراكز أمن جيش الاحتلال، حيث العشرات ممن اعتقلوا مع الأيام الأولى للعدوان لا زالوا في الزنازين دون محاكم عادلة، ودون زيارة العائلة، ودون زيارة حتى الصليب الأحمر، في ظروف غير إنسانية، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وكذلك التجويع والحرمان من العلاج.

فيما لا يزال بعض الزملاء في حالة من الإخفاء القسري، كما حال الصحفي نضال الوحيدي، الذي يعمل مع فضائية النجاح ومنصة نيوبرس، والصحفي هيثم عبد الواحد من مؤسسة عين ميديا الإعلامية، وقد طال الإخفاء العديد من الزملاء الذين كُشف عن مصيرهم بعد شهر، بينما لا يزال البعض حتى اللحظة مجهول المصير.

تدمير وإغلاق 110 مؤسسة إعلامية

قامت منهجية الاحتلال على استهداف المكاتب الصحفية والمؤسسات الإعلامية وتدميرها بقصف مباشر، موقعة أضراراً بشرية ومادية بقصد الترهيب وإخلاء الميدان، وقد حدث ذلك بكثافة في الأشهر الأولى للعدوان على قطاع غزة.

في الضفة الغربية، اتجهت قوات الاحتلال لمصادرة المحتويات وإغلاق المؤسسات، كما حدث مع مكتب الميادين والجزيرة وتلفزيون فلسطين بالقدس وبعض الإذاعات المحلية.

مئات الصحفيين تم احتجازهم ومنعهم من العمل

وثقت لجنة الحريات 825 واقعة احتجاز للطواقم ومنع من العمل، في مؤشر خطير يؤكد أن العمل الصحفي محظور تقريباً في فلسطين، بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تحتجز الطواقم الصحفية قبل أو أثناء التغطية، وتنكّل بهم، وتصادر وتحطم معداتهم، وتعتدي عليهم بالضرب والشتم والتهديد.

المستوطنون يشاركون في الجريمة

منذ العدوان على قطاع غزة، ازداد انفلات المستوطنين تجاه الصحفيين بأشكال متعددة من الجرائم، ومنها إطلاق النار، والاعتداء بالضرب والشتم، وكذلك التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الدهس العمد أمام العالم

رصدت لجنة الحريات العديد من حالات محاولة الدهس للصحفيين أثناء تغطيتهم الصحفية من قبل السيارات العسكرية للجيش الإسرائيلي وأمام الكاميرات، مما أدى إلى إصابة العديد من الصحفيين نتيجة الدهس أو أثناء الهروب منه.

أشكال متعددة من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات

منظومة الاحتلال تتفنن في أشكال متعددة لإيقاع الضرر بالصحفيين الفلسطينيين، مثل إطلاق قنابل الغاز بشكل مقصود على أجسام الصحفيين، عرض الصحفيين على محاكم عسكرية جائرة عبر تكييف تهم باطلة، وفرض غرامات مالية، والمنع من التغطية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس، والمنع من السفر، والاستدعاء للتحقيق.

واكدت لجنة الحريات أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم ممنهجة ضد الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعية الى

1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.

2. الضغط للإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين.

3. الضغط للسماح للجرحى الصحفيين بالسفر لتلقي العلاج .

4. محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

5. توفير حماية دولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

6. دعم وتوثيق جميع الجهود لرصد هذه الانتهاكات في الأوساط الدولية.