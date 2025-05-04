"أونروا": عدد المهجرين في الضفة غير مسبوق

وطن: قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن عدد المهجرين في الضفة الغربية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وصل إلى حد "غير مسبوق".

وأشارت الوكالة الأممية، إلى أن "ما يحدث في الضفة غير مسبوق من حيث عدد المهجرين ومستوى الدمار، الذي لم نشهد مثيلا له منذ 1967".

وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، قد قالت في تصريح سابق، إن نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين بالضفة يعد تهجيرًا قسريًا جماعيًا، يمارسه الاحتلال الاسرائيلي.

وأبدت المفوضية الأممية قلقها إزاء النزوح المتزايد للفلسطينيين، وتدمير المنازل في مخيمات الضفة الغربية، معتبرة أن هدم منازل الضفة لإجبار السكان على النزوح يشكل عقابا جماعيا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها المكثفة ضد مدينتي طولكرم وجنين ومخيميهما، عبر تنفيذ حملات اقتحام واحتجاز جماعي وتجريف واسع للبنية التحتية، ما تسبب بنزوح آلاف المواطنين وتدمير مئات المنازل، في ظل تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.