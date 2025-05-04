كتائب القسام: نفذنا كمين محكم شرق رفح اوقع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، عن تنفيذ كمين مركّب استهدف قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن مقاتليها استدرجوا القوة إلى عين نفق مفخخة مسبقاً، وبدأوا بالاشتباك معها من مسافة الصفر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود. وأضاف البيان أنه فور تقدم جنود آخرين إلى موقع النفق تم تفجيره بهم، ما أسفر عن مزيد من القتلى والجرحى.

كما استهدف مقاتلو القسام دبابتين للاحتلال بقذائف "الياسين 105"، وأكدوا رصد عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى من المكان قرب مسجد الزهراء في حي الجنينة شرق رفح.